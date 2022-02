Ceci speziati con verdure, piatto unico di ispirazione indiana

Un perfetto piatto unico ispirato alla cucina indiana.

Un piatto salutare e sfizioso che unisce le proprietà delle verdure a quella dei legumi. Un piatto davvero invitante, profumato e gustoso.

Ingredienti (per 4 persone)

250gr.di ceci secchi

2 Peperoni di media grandezza (giallo e rosso)

3 Carote

1 cipolla

2 spicchi d’aglio

3 zucchine

Pochi spinaci

200ml di latte di cocco

1 pezzo di zenzero fresco

2 peperoncini secchi

1 cucchiaino di cumino

1/2 cucchiaino di canella in polvere

1 cucchiaino di curcuma

Brodo vegetale

Prezzemolo, sale, olio q.b.

250gr. di riso Basmati

Mettere i ceci a bagno in acqua fredda per 12 ore.

Preparare le verdure tagliate a tocchetti.

Scolare e sciacquare i ceci e cuocerli in pentola a pressione per 15 minuti con una carota, un pezzo di sedano, mezza cipolla, una foglia di alloro (brodo vegetale).

In una larga padella rosolare la cipolla affettata e l’aglio tritato con poco olio, aggiungere i ceci e le verdure, insaporire e coprire con il brodo dei ceci. Insaporire con lo zenzero grattugiato e le spezie. Cuocere per 30 minuti, aggiungere il latte di cocco e lasciar consumare un poco, regolare di sale e cospargere con prezzemolo tritato. Servire subito con riso basmati bollito.

Paperita Patty