“Quando sei con me, mi sembra di vivere

E vivere oltre a te può essere spietato

Sapevo fin dal primo passo che sei una cosa pericolosa”

Aurora Aksnes, conosciuta semplicemente come Aurora (Stavanger, 15 giugno 1996), è una cantautrice norvegese. Gemelli come me eh …

La sua musica è caratterizzata da un pop sognante, emotivo, raffinato e molto orecchiabile, dalle strutture dirette e talvolta ballabile; nelle sezioni strumentali sono presenti elementi elettronici, orchestrali e folk.

Nel 2015 è stata insignita del prestigioso premio Spellemannprisen, l’equivalente norvegese dei Grammy, come miglior artista esordiente grazie

all’EP Running with the Wolves.

Mi piacciono parecchi dei suoi brani, mi fanno sentire leggera e, di questi tempi, la leggerezza credo sia una delle poche cose di cui necessitiamo.

Nata a Stavanger, città costiera della Vestlandet

(la regione più occidentale della Norvegia), a sei anni impara a suonare il pianoforte da autodidatta e a dieci inizia a scrivere da sé le proprie canzoni.

Una parte importante della sua formazione musicale è dovuta all’ascolto, durante l’adolescenza, di Bob Dylan, Leonard Cohen, Johnny Cash e David Bowie, dei quali ammira fin da subito la capacità di raccontare storie attraverso la musica. Tra le sue influenze cita spesso anche Enya (a me la ricorda molto sovente n.d.r.), gli Underworld e la connazionale Susanne Sundfør, ma ha rivelato di essere anche appassionata di musica metal, in particolar modo scandinava.

Durante il periodo scolastico, le sorelle maggiori Miranda e Viktoria erano preoccupate che la ragazza potesse esser vittima di bullismo a causa della sua personalità e del suo modo di vestire considerato «bizzarro».

In un primo momento, l’idea di dover esibirsi davanti a un pubblico era considerata «terrificante» dalla giovane, ma si è ricreduta quando la madre ha sentito uno dei suoi pezzi, convincendola che i suoi testi avrebbero potuto essere d’aiuto per le altre persone; a quel punto, Aurora incominciò a esibirsi presso il proprio istituto scolastico.

Aurora ha dichiarato di essere stata legata sentimentalmente

sia a ragazzi sia a ragazze.

Ascoltatela questa ragazza, cercate di comprendere la sua musica al di là delle vostre congetture e, se riuscite, amatela.

“Differenze di abitudini e linguaggi non contano se i nostri intenti sono identici e i nostri cuori aperti.”

Buon ascolto

https://www.youtube.com/watch?v=zaaEvo_8i4Y&ab_channel=iamAURORAVEVO

