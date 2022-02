Energia, Ruffino (CI): E’ rivoluzione, c’è bisogno di piano sul lungo periodo

“Sono contenta che Draghi abbia annunciato un intervento per calmierare il caro energia. Il punto è che pare proprio che la rivoluzione energetica non sarà un pranzo di gala e soprattutto che l’attuale aumento esorbitante del gas non sia poi così temporaneo”. Lo afferma la deputata di Coraggio Italia Daniela Ruffino, in una nota.

“E’ chiaro che in un contesto del genere- aggiunge- dove gli Usa hanno raggiunto l’indipendenza energetica e l’Asia non ha di questi problemi, l’Europa si trova come al solito a dover scegliere se il suo futuro avrà un’orizzonte coeso o 27 visioni diverse. Poi c’è l’Italia che è il maggior beneficiario del Pnrr ma che rischia in questa crisi di bruciare e vanificare importanti risorse che servono a rilanciare il Paese”.

Ruffino auspica quindi “che il Governo metta in atto una seria riflessione su quello che deve essere il piano energetico da qui ai prossimi 30-40 anni al di là di semplici provvedimenti tampone in attesa che questa crisi che tanto temporanea non sembra, finisca”.