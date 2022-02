L’alchimia dirompente di Seeyousound tra musica e cinema

Ritorna dopo due anni difficili Seeyousound. Torna in presenza dopo l’edizione online dell’anno scorso e quella del 2020 interrotta a metà per il Covid.

Il Festival si svolgerà dal 18 al 24 febbraio al cinema Massimo. Giunto all’ottava edizione, presenta 67 titoli in concorso distribuiti tra (lungometraggi, corti, documentari, videoclip, sonorizzazzioni). Due sezioni extra “Into The Groove” e “Rising Sound”. L’apertura il 18 febbraio in anteprima italiana di “Shoplifters of The World”del regista Stephen Kijak, storia vera ambientata subito dopo lo scioglimento degli Smith. Inoltre il regista sarà presente proponendo 2 titoli della sua lunga carriera di documentarista, “Sid &Judy” su Judy Garland e “Stones in Exile on Main Street”, sulla nascita del disco “Exile on Main Street” dei Rolling Stones. Sempre nella stessa sera la compositrice Ginevra Nervi sonorizzerà il cortometraggio “Stuf” del regista romeno Titus Mesaros. Da segnalare, tra le tante proposte, per la sezione “Into the Groove” fuori concorso, “A-Ha The Movie” di Thomas Robsahm, regista norvegese figlio di Ugo Tognazzi presente in sala e i documentari sulla disco italiana (Italo Disco. The Sparkling Sound of 80’s e Riviera Clubbing). “Moby Doc “ del regista Rob Gordon racconta la carriera musicale di Moby. Per la sezione “Rising Sound” , viene proiettato il documentario “Narciso Em Fèrias” di Renato Terra e Riccardo Calil sulla prigionia di Caetano Veloso in Brasile negli anni sessanta . Cristiano De Andrè sarà presente all’anteprima italiana di “Deandrè#Deandrè”, documentario sul rapporto con suo padre. Il programma completo su www.seeyousound.org.

Pier Luigi Fuggetta