Torino Bellissima, l’impegno per il territorio

Definite le cariche dell’organizzazione cittadina e metropolitana

Torino Bellissima annuncia la sua struttura organizzativa a livello cittadino e di città metropolitana, primo passo a cui seguirà poi un’ulteriore estensione a livello regionale. Un’azione che rafforza nei suoi intenti questo progetto civico, nato poco più di un anno fa dalla volontà di tanti cittadini con esperienze e percorsi diversi, uniti nell’idea di contribuire alla ripresa e allo sviluppo della città.

«Torino Bellissima sta crescendo, si sta concretizzando sul territorio – commenta Paolo Damilano, fondatore e leader di Torino Bellissima – e oggi dimostriamo alle tante persone che hanno creduto in noi che stiamo dando forma al progetto che avevamo proposto durante la campagna elettorale. Il nostro percorso va avanti appunto strutturando il nostro impegno, anche attraverso tavoli di lavoro e confronto che saranno di supporto ai consiglieri per una loro partecipazione sempre più attiva e costruttiva alle decisioni sul futuro della città. Tengo molto che la condivisione e l’entusiasmo che abbiamo raccolto possano continuare e diffondersi coinvolgendo sempre più persone che come noi credono in una Torino bellissima».

Organizzazione cittadina

Esecutivo

Presidente Paolo Damilano

Coordinatore cittadino Pino Iannò

Coordinatore metropolitano Enrico Delmirani

Referenti circoscrizioni Luciana Accornero, Alberto Acquaviva

Referente Tavoli di competenza Cristina Seymandi

Organizzazione metropolitana

Esecutivo

Presidente Paolo Damilano

Coordinatore metropolitano Enrico Delmirani

Coordinatore cittadino Pino Iannò

Responsabile enti locali Alberto Nigra

Responsabile organizzazione Claudio Desirò

Gli Esecutivi cittadino e metropolitano saranno supportati da Coordinamenti composti da eletti nei consigli comunali e circoscrizionali, con l’ausilio di altre figure con varie responsabilità.