Letteratura, pittura, fotografia, cinema e musica per riscoprire Carlo Levi a 120 anni dalla nascita

“Tutta la vita è lontano”

Dal 9 febbraio all’8 maggio

Sarà finalmente l’anno leviano, questo 2022? Lo speriamo davvero. Scrittore, pittore, medico (si laurea in Medicina all’Università di Torino nel 1923), fervente antifascista nonché protagonista di grande levatura della vita culturale e politica di buona parte del Novecento, Carlo Levi nasce infatti a Torino il 29 novembre del 1902, in un’agiata famiglia ebraica, da Ecole Raffaele Levi e da Annetta Treves. Morirà a Roma il 4 gennaio del 1975. A 120 anni dalla nascita, bene ha fatto dunque la “Fondazione Circolo dei lettori” di via Bogino 9, in collaborazione con la “GAM – Galleria Civica d’Arte Moderna e Contemporanea”, “CAMERA– Centro Italiano per la Fotografia” ed il “Museo Nazionale del Cinema”, a mettere in piedi un corposo progetto di rilettura e riscoperta di una figura poliedrica e così singolarmente fuori dagli schemi, come quella di Carlo Levi. E ciò considerando anche l’ingiusto e strano destino che ha segnato in larghissima parte il cammino esistenziale di questo “torinese del Sud”: se, infatti, al Sud e, in particolare nella “sua” Lucania – dove nel ‘35 fu esiliato (ad Aliano, paese in cui oggi riposa) dal regime fascista – “è diventato una sorta di canone nella percezione del territorio e dell’umanità che lo abita”, al Nord (e anche in terra piemontese) negli ultimi decenni Levi è stato quasi ignorato.

Titolo del progetto, pensato in chiave multidisciplinare, “Tutta la vita è lontano”, tratto da versi dalla sua poesia “Confino” del 1935. Si inizia con un’ampia rilettura e rivistazione critica dei suoi testi letterari, mercoledì 9 febbraio (ore 21), ovviamente al “Circolo dei lettori” con Francesco Piccolo che racconterà “L’Orologio”(Einaudi) disegnando un preciso affresco della politica del secondo dopoguerra. Al “Circolo” di via Bogino, sarà Nicola Lagioia a chiudere, giovedì 17 febbraio (ore 21), gli incontri letterari con un’attenta rilettura, anche in chiave politica e sociale, del grande “Cristo si è fermato a Eboli” (Einaudi, 1945). In mezzo si alterneranno: Claudia Durastanti (giovedì 10 febbraio, ore 18,30) che rifletterà su “Un dolente amore per la vita”, conversazioni e interviste telefoniche di Levi raccolte da “Donzelli”, seguita (venerdì 11 febbraio, ore 18) da “Poesia e verità. Un viaggio nell’opera di Carlo Levi” con Luca Beatrice, Filippo La Porta ed Elena Loewenthal, mentre Mario Desiati, mercoledì 16 febbraio (ore 21) commenterà il poco conosciuto “La doppia notte dei figli”, pubblicato da “Einaudi” nel 1959. Altro importante capitolo del progetto le due mostre organizzate rispettivamente dalla “GAM” nella Wunderkammer di via Magenta 31 e da “CAMERA- Centro Italiano per la Fotografia”.

Curata da Luca Beatrice e da Elena Loewenthal, si intitola “Viaggio in Italia. Luoghi e volti” la rassegna ospitata alla “GAM”, dal 10 febbraio all’8 maggio. I dipinti esposti ( 30, realizzati fra il 1923 e il 1973, passando attraverso la fase dei “Sei” e tutti provenienti da collezioni pubbliche e private) fanno emergere in piena evidenza la totale libertà del suo operare, attraverso una gestualità di segno e colore che sfugge ad ogni dettato accademico, attratta dal vigore della materia e dalla corposa incisività di una pittura mai uguale a se’ stessa. E sempre fortemente legata all’impegno politico, caratteristica pressoché costante delle sue opere. La seconda mostra (degli stessi curatori) è invece fotografica. Titolo, “La Lucania nelle fotografie di Mario Carbone per Carlo Levi. Una testimonianza di vita, dell’esistenza di un mondo vero, fuori dalla storia e dai suoi orrendi risultati”, nasce in collaborazione con “CAMERA” e verrà ospitata in Sala Lettura al “Circolo dei lettori”, dal 9 al 28 febbraio. Si tratta di 31 fotografie, scattate dal fotografo cosentino (oggi novantasettenne) Mario Carbone, che seguì Levi in Basilicata nel 1960 per documentare il viaggio istituzionale, nel quadro delle celebrazioni del centenario dell’Unità d’Italia, che aveva come obiettivo la preparazione del celebre “Telero” poi esposto a Torino per “Italia ’61”. Gli scatti ritraggono Levi in varie città (Eboli, Matera, Grassano, Ferrandina, Pisticci) e allo stesso tempo costituiscono un racconto per immagini della quotidianità di un Sud nel quale la modernità si stava allora appena affacciando.

E infine Cinema e Musica. In collaborazione con il “Museo Nazionale del Cinema”, sarà infatti organizzata una rassegna al “Cinema Massimo” che ripercorre il rapporto di Levi ( come sceneggiatore, disegnatore e costumista) con il mondo del cinema. Cinque le pellicole in programma: “Cristo si è fermato a Eboli” ( lunedì 14 febbraio, ore 20.30), “Patatrac” + “Omaggio a Carlo Levi” ( martedì 15 febbraio, ore 18.30”), “Il grido della terra” + frammento “Pietro Micca” ( mercoledì 16 febbraio, ore 18.30). La Musica è in agenda per sabato 12 febbraio. La Sala Grande del “Circolo dei Lettori” ospiterà lo spettacolo “Cristo si è fermato”, su musiche di Giovanni Tamborrino, Maria Antonietta Cancellaro al clavicembalo e musiciste provenienti da Puglia e Lucania. Tutti gli incontri sono a ingresso libero, con prenotazione obbligatoria su www.circololettori.it. Per info: tel. 011/8904401 o info@circololettori.it.

Gianni Milani

Nelle foto:

– “Ferrandina, Levi tra i calanchi”, foto Mario Carbone

– “Autoritratto con figure del ricordo”, olio su tela, 1954

– “Qui nascono”, olio su tela 1954

– “Cristo si è fermato a Eboli”, film di Francesco Rosi, 1979