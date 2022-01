MUSIC TALES LA RUBRICA MUSICALE



“ So di aver riso quando te ne sei andata

Ma ora so di aver solo ferito me stesso

portamelo, portami il tuo dolce amore

riportalo a casa da me”

“Bring It On Home to Me” è una canzone del cantautore statunitense Sam Cooke. Il brano fu pubblicato l’8 maggio 1962 , un anno prima della dipartita del cantante, dalla casa discografica RCA Victor.

La canzone fu prodotta da Hugo & Luigi e arrangiata da René Hall.

La canzone, che sin dalla sua uscita riscosse un gran successo tra il pubblico, ottenne il secondo posto in una lista di canzoni R&B stilata da Billboard’s Hot R&B Sides.

È una delle canzoni più note di Cooke, insieme a “Wonderful World”, “A Change Is Gonna Come” e “Chain Gang”.

Il brano è stato inserito in una lista dei 500 brani rock più belli di tutti i tempi. Il testo, come la maggior parte delle canzoni di Cooke, ha come tema principale l’amore (che strano n.d.r.).

L’amante del protagonista, dopo aver lasciato quest’ultimo, viene corteggiata dal protagonista in tutti i modi; è appunto quest’amorosa insistenza che caratterizza tutto il brano fino, a mio parere, alla nausea (parlo del testo).

Amo queste sonorità, le trovo accoglienti, molto confortevoli.

Amo da sempre l’ R&B.

Samuel “Sam” Cooke (Clarksdale, 22 gennaio 1931 – Los Angeles, 11 dicembre 1964) è stato un cantante, compositore e produttore discografico statunitense, di musica gospel, R&B, soul e pop.

Musicisti e critici oggi lo ritengono uno dei fondatori della soul music e uno dei più importanti cantanti della storia di questo genere.

È stato definito da molti “il re del soul” (e, a parere di Jerry Wexler dell’Atlantic Records, il miglior cantante di tutti i tempi).

Piazzò 29 singoli nella “Top 40” negli USA tra il 1957 e il 1965 ed è considerato spesso come “il creatore” del genere.

La rivista Rolling Stone lo ha posizionato al quarto posto tra i migliori cantanti di sempre e al sedicesimo nella lista dei più grandi artisti di tutti i tempi.

Cooke fu tra i primi artisti neri a occuparsi anche degli aspetti imprenditoriali della sua attività: fondò sia un’etichetta discografica che una casa editrice, come ampliamento della sua carriera di cantante e compositore.

Prese anche parte attivamente nel Movimento per i Diritti Civili (American Civil Rights Movement), usando le proprie capacità musicali per creare legami tra il pubblico di colore e il pubblico bianco.

Oggi voglio parlare di lui, perchè molti di voi lo conosceranno, si, ma molti credo di no, e, per me, vale la pena spenderci due parole.

Curiosità, morì all’età di 33 anni in circostanze non del tutto chiarite l’11 dicembre 1964, nell’Hacienda Motel a Los Angeles;

la versione ufficiale afferma che Sam Cooke venne ucciso con tre colpi di pistola calibro 22 dalla dipendente Bertha Franklin, la quale sostenne di essere stata minacciata da Cooke ubriaco e di avergli sparato per legittima difesa.

Secondo quanto dichiarato dalla Franklin, prima di cadere a terra esanime Cooke avrebbe detto: «Lady, you shot me» (“Signora, mi ha sparato”) in un tono di voce che esprimeva perplessità piuttosto che rabbia.

La sentenza fu di “omicidio giustificabile” (pazzesco), anche se furono in molti a pensare che l’accaduto fu trattato in modo superficiale.

L’amico Cassius Clay quando, durante la veglia funebre, gli rese omaggio disse: «Fosse stato un cantante bianco, Elvis Presley o uno dei Beatles, l’FBI starebbe ancora investigando e qualcuno sarebbe finito dentro».

“Là fuori, oltre a ciò che è giusto e a ciò che è sbagliato, esiste un campo immenso. Ci incontreremo lì.”

Buon ascolto

Chiara De Carlo

https://www.youtube.com/watch?v=p73AQkeqQf4&ab_channel=carlopuddu

scrivete a musictales@libero.it se volete segnalare eventi o notizie musicali!