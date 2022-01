Trekking in Monferrato

Trekking di Solonghello prima edizione

Domenica 16 GENNAIO

Un nuovo appuntamento targato Cammini DiVini insieme al Circolo Il Rustico di Solonghello in una giornata invernale all’aria aperta tra le colline in un bel percorso inedito e panoramico attraverso le colline e le vallate intorno al borgo monferrino !!

PROGRAMMA:

Ritrovo presso il Circolo Il Rustico, domenica a partire dalle 13,00 per le iscrizioni, mentre la partenza sarà alle 13,45.

Il percorso è di circa 10 chilometri con un dislivello complessivo di 300 m. per circa 3 ore di cammino. Dopo la partenza si salirà in direzione della Cascina Cortino per poi ritornare verso Solonghello e proseguire fino alla frazione di Morsingo. Scendendo inizialmente verso il fondovalle si proseguirà fino alla frazione di Zenevreto e da qui si proseguirà tra il fitto della boscaglia su stretti sentieri in cresta alle colline. Il rientro prevede quindi un passaggio attraverso la frazione di Fabiano per poi tornare al punto di partenza. Termine escursione verso le 17/ 17,30.

Consigliamo abbigliamento sportivo adeguato alla stagione, scarpe da trekking e scorta d’acqua; mascherina sempre a portata di naso come da normativa anticovid attualmente in vigore.

Come previsto dalle disposizioni vigenti risultano tassativamente OBBLIGATORIE il rispetto delle regole di distanziamento e del divieto di assembramento, oltre ad avere con sé ed a portata di mano i necessari dispositivi di protezione individuale.

All’arrivo ci sarà la possibilità di fermarsi per una merenda presso il Circolo per gustare i dolci della casa e una cioccolata calda (con o senza panna).

Il costo per partecipare alla camminata è di 7,00 euro, mentre la partecipazione alla merenda prevede un contributo di 8,00 euro. (Necessario il green pass per partecipare alla merenda).

Ogni partecipante è unico responsabile della propria incolumità.

E’ necessaria la prenotazione entro sabato 15 gennaio ai seguenti riferimenti:

Augusto Cavallo, Guida Escursionistica Ambientale e istruttore di Nordic Walking Cell. 339 4188277 – mail: augusto.cavallo66@gmail.com

Non ci sono limitazioni per chi vuole camminare

https://www.facebook.com/augustonordic/

https://www.facebook.com/groups/1722191187995377

http://camminidivini.altervista.org/trekking-di-solonghello-1-edizione/

https://www.facebook.com/events/594514145183531/