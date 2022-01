Music Tales, la rubrica musicale

“ I sing ammore

per dirti darling i love you,

sto inguaiato ti amo very much

purtroppo però non lo so dir!

Do you capire?”

Noto al grande pubblico come interprete di successo nel panorama della musica leggera italiana, ha riscosso nella sua lunga carriera lusinghieri apprezzamenti anche come cantante di jazz, e sto parlando di Nicola Arigliano.

Nasce a Squinzano lo stesso giorno di mia madre ma molti anni prima, nel 1923, e muore a Calimera (io manco pensavo esistesse un paese con questo nome in Italia n.d.r) nel 2010.

Scappò di casa a undici anni per le umiliazioni ricevute anche da parte dei familiari a causa della sua balbuzie e giunse a Torino, dove fu accolto da conterranei ivi emigrati. Ma si sa, i grandi artisti sono sempre figli del disagio.

Si mise in luce, dopo le prime esibizioni a carattere locale, nel 1946 dai microfoni di Radio Bari, partecipando al concorso Il Paradiso dei dilettanti (ideato dal compositore barese Vito Vittorio Crocitto e dal maestro Carlo Vitale).

Dopo una lunga gavetta nei locali notturni del Nord Italia fu notato da un produttore televisivo che lo fece debuttare in scenette e numeri musicali in alcuni programmi di varietà.

La sua vita si divise tra musica e televisione. I primi dischi datavano 1956 ed erano 78 giri, per lo più di canzoni napoletane, registrati per la RCA Italiana; l’anno successivo, passato alla Fonit, realizzò altre incisioni insieme ad Alberto Pizzigoni e Riccardo Rauchi. Con il passaggio al 45 giri e all’etichetta Columbia, arrivò il primo successo con l’incisione della canzone Simpatica, di Garinei, Giovannini e Kramer, tratta dalla commedia musicale “Buonanotte Bettina”.

Partecipato a “Canzonissima” nel 1958, si fa notare, successivamente, conducendo, con Mina, un programma televisivo intitolato “sentimentale”.

Nel frattempo, Arigliano continuò a coltivare la sua grande passione, il jazz, e partecipò a festival e a manifestazioni dedicate (come il Festival del jazz del 1959 insieme a Franco Cerri) dove poté evidenziare il suo stile da crooner data la tessitura calda e profonda. Ed è qui che approdiamo a “I sing Ammore”.

Era l’epoca nella quale (io questo 45 giri ce l’ho) si scriveva persino chi fosse il direttore d’orchestra sotto il titolo, gli autori e l’interprete.

Prodotto dalla Columbia e colore viola….quasi a voler sfidare la sorte.

Quante cose sono cambiate da quella “I sing Ammore”.

Si tratta di una beguine, meravigliosamente “scalza”, senza grossi fronzoli, ma tanto divertente ed efficace.

C’è, per me, qualcosa di straordinariamente autentico in certi brani del passato, che oggi fatico a ritrovare…non me ne vogliate.

“«Ho cominciato da ragazzo. Studiavo un po’ di armonia, ero, anzi sono, un bachiano convinto, mi piace tutto di Sebastiano.»”

Buon ascolto

https://www.youtube.com/watch?v=_tjq41yhe1c&ab_channel=NicolaArigliano-Topic

Chiara De Carlo