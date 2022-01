La rubrica della domenica di Pier Franco Quaglieni

Trump un anno dopo – La marcia Radetzky di Capodanno in Piemonte – Lettere

Trump un anno dopo

Il modo in cui Trump lasciò un anno fa la presidenza degli Stati Uniti ,tentando di sovvertire l'esito elettorale con un atto eversivo in piena regola rivela la inaffidabilità dell'uomo che in modo velleitario gli americani scelsero alla Casa Bianca come espressione delle più abiette pulsioni populistiche. Il più importante esempio di democrazia liberale idealizzato da Tocqueville, venne scosso dall'arrivo di un arrogante e incolto arricchito che fortunatamente non riuscì a fare dei danni irreparabili in politica estera. Il sistema americano non è più da gran tempo quello idealizzato da Tocqueville perché ha delle macchie che si sono rivelate indelebili come il razzismo ed ha un partito democratico che si identifica nel più intollerabile politicamente corretto che in Italia viene stupidamente scimmiottato. Da tempo l'America non ha una cultura degna di questo nome. Come diceva un mio amico in meno di un secolo gli americani sono passati dal dominio delle praterie all'egemonia mondiale. Un limite vistoso evidenziato anche dal grande Raimondo Luraghi che scrisse la storia della guerra civile americana. Malgrado ciò, gli Americani sono un popolo vecchio, destinato a cedere rispetto alla Cina e non solo. Biden si è rivelato fragile e insipiente ed ha perduto il consenso e la fiducia dei suoi compatrioti. L'aver attaccato così duramente Trump è indice di debolezza evidente che contribuisce a riportare alla ribalta un uomo politicamente finito e moralmente indecente che merita solo oblio e silenzio.

La marcia Radetzky di Capodanno in Piemonte

Forse pensando al celebre concerto del Capodanno viennese che si chiude con la marcia Radetzky, in una bella è famosa località montana piemontese hanno concluso un concerto durante le festività di fine anno con l'esecuzione della marcia austriaca. Niente di male perché siamo in Europa, ma, se conosciamo un po' di storia italiana, dovremmo sapere che quella marcia venne composta da Johan Strauss in onore del maresciallo dopo la vittoria a Custoza degli Austriaci sui piemontesi nella prima guerra per l'indipendenza del 1848. Il mio vecchio amico Alberto Turinetti di Priero che ha segnalato il fatto, giustamente ha commentato (lui che è un eminente ed appassionato studioso di storia militare che gli deriva anche dalla storia della sua famiglia) che eseguire quella marcia in Piemonte è un po' come se il concerto di Vienna si chiudesse con "La leggenda del Piave " che ricorda la sconfitta dell'Austria – Ungheria nella Grande Guerra. Forse quel concerto avrebbe dovuto chiudersi con l'Inno nazionale, magari insieme all'Inno alla gioia di Beethoven , o proprio anche con la " Leggenda del Piave" che è risuonata in autunno in tante stazioni e piazze italiane per il centenario del Milite Ignoto traslato da Aquileia a Roma nel 1921 Specie in questi tempi un po' di patriottismo non guasterebbe. Anzi, sarebbe necessario.

Trump e Umberto II

Il 6 gennaio 2021 Trump non accettò il verdetto elettorale e organizzò o lasicò tentare un piccolo golpe che si rivelò una pagliacciata con 5 morti non priva di pericoli per la più grande democrazia mondiale. Ho letto che Dino Cofrancesco ha accostato Trump alla figura di Umberto II che nel giugno 1946 lasciò l’Italia per evitare una possibile guerra civile dopo un referendum che non fu certo limpido nel modo in cui si tenne e per i risultati. Avrebbe potuto avere l’esercito con se’ e invece lo sciolse dal giuramento al Re . Cosa ne pensa? Daniela Viale

