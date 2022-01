Calcio, nessun rinvio il giorno dell’Epifania

Nessun rinvio! giovedì 6 gennaio, giorno di festa dell’Epifania,la 20esima giornata di campionato di calcio della serie A, la prima del girone di ritorno, sarà disputata regolarmente nonostante tutte e 20 le squadre hanno casi di covid presenti nei propri organici… è quanto ha appena deciso la lega calcio,dicendo di no alle richieste di rinvio delle partite, come quella presentata dalla Salernitana per la partita con il Venezia. Mentre anche la ASL di Napoli valuta se lasciar partire la squadra partenopea per il match con la Juventus, la Lega Calcio prosegue per la sua strada: non ci saranno rinvii, qualora una squadra non dovesse presentarsi si vedrebbe assegnare la sconfitta a tavolino.

Enzo Grassano