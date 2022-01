La rubrica della domenica di Pier Franco Quaglieni

L’ultimo discorso di Mattarella – I botti di fine anno – Lettere

L’ultimo discorso di Mattarella

Non ho mai amato Mattarella, la sua cultura catto-comunista è troppo distante dal mio liberalismo.I suoi pochi discorsi che ho ascoltato , mi sono parsi spesso troppo ovvi. Non sempre è stato arbitro imparziale. Debbo dire che il 31 dicembre ho fatto un’eccezione ed ho ascoltato dal vivo il suo messaggio. Ne sono rimasto favorevolmente impressionato. Forse, pur nel rigoroso e doveroso rispetto per la carica, sono stato troppo esigente con lui in passato. Una cosa è però difficile da perdonargli: la mancanza di fermezza nei confronti delle degenerazioni del CSM. Il 31 ha parlato persino di patriottismo,un tema che non appartiene alla sua cultura. Il Capo dello Stato che ha delineato, come uomo /donna imparziale al servizio del Paese e’ il mio modello ideale. Speriamo che il nuovo Presidente abbia tali requisiti. I candidati di parte vanno a priori non presi in considerazione.

I botti di fine anno

Malgrado anche nella notte di San Silvestro l’aria sia stata squarciata dalle sirene delle autombolanze che ci ricordavano il Covid, ci sono stati degli autentici cretini che hanno fatto abuso di botti, provocando dei disastri. I botti dei No Tav in valle di Susa che coniugano la festa con le loro ostinate e velleitarie battaglie contro il progresso, sono forse l’esempio più macroscopico ed hanno provocato l’incendio di un bosco. Ma non va dimenticato l’assoluto non rispetto per gli animali e per gli ammalati infastiditi a mezzanotte da un’abitudine barbara proveniente dal Sud che ha attecchito anche al Nord. Un po’ di serenità a Capodanno è giusto, ma queste manifestazioni specie quest’anno vanno condannate.

LETTERE scrivere a quaglieni@gmail.com

Il silenzio su Burzi

Mi ha stupito il suo silenzio e la sua assenza ai funerali di Angelo Burzi suicida e vittima di mala giustizia Dov’ è il suo liberalismo?

Angelina Esposito

Non ho conosciuto l’ing. Burzi se non ad una cena di oltre dodici o tredici anni fa nella villa moncalierese di Alain Elkann. Tra i giovani liberali e nel PLI -se debbo essere sincero -non ho mai sentito parlare di Burzi. Non ho avuto rapporti con lui e quindi non ho potuto apprezzare le sue oggi assai decantate qualità politiche, persino elogiate dal sindaco Lo Russo. Di fronte ad un suicidio nella notte di Natale si impone un doveroso, rispettoso silenzio. La politica deve tacere e le rozze battute alla Crosetto mi hanno indignato. Io mi sono limitato a pregare per lui e condanno le polemiche politiche e gli applausi ai funerali. Il suicidio per me e’ una cosa molto seria, e’ un vero proprio dramma esistenziale, non un diritto civile che ha consentito ai radicali di speculare anche sul caso Burzi per l’ennesima, vergognosa passerella propagandistica che farebbe inorridire Pannella. La mia civiltà liberale è fatta di silenzio e di rispetto di circospezione e di equilibrio e difende sempre il valore della vita. Ma questo non mi impedisce di comprendere il dolore disperato che ha portato Burzi ad una scelta estrema. La lentezza della giustizia – al di là di altre considerazioni – ha dei ritmi disumanizzanti davvero intollerabili. Vivere oppressi da un processo che dura da dieci anni e sarebbe continuato ancora, diventa una pena struggente che è apparsa a Burzi intollerabile. Pace all’anima sua!