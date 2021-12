La rubrica della domenica di Pier Franco Quaglieni

Buon Natale a tutti i lettori Buon Natale a tutti i lettori

Natale e Santo Stefano

Questo è stato ed è un Natale difficile, anche se apparentemente migliore di quello dello scorso anno. Ho letto con sbigottimento che i ministri leghisti hanno creato tensione nel governo per alleggerire le norme anti Covid in vista delle feste. Questa è volgare demagogia che ancora una volta rivela l'inaffidabilità di una destra plebea senza cultura di governo e priva del senso delle istituzioni. A Natale dovremmo essere tutti più buoni e io rivolgo i più fervidi auguri ai miei lettori per le festività', ma non posso non segnalare senza cattiveria, ma con preoccupazione, comportamenti incompatibili con i ruoli di un governo responsabile.Va tutelata la libertà e va repressa con tutta la durezza necessaria la licenza anarcoide, asociale, individualista che attenta alla vita dei nostri concittadini. Trascorriamo le festività di Natale sobriamente davanti al presepe, gettando via tutte le paccottiglie di un americanismo che ci ha invasi, quello di Trump, tanto per intenderci. Una paccottiglia fabbricata in Cina che ci evoca il Covid, non la serenità dei nostri Natali, magari con qualche canto in latino .Pensiamo anche a Santo Stefano Martire, sempre così trascurato. Meriterebbe tutta la nostra attenzione in un momento come questo in cui dobbiamo riscoprire i valori antichi che non passano mai e che la nostra generazione di sciamannati ha ritenuto di poter accantonare.

Occupare è reato

Con grande sorpresa abbiamo appreso che il ministero dell'istruzione ha finalmente preso posizione con un documento in cui si chiede di "denunciare formalmente il reato di interruzione di pubblico servizio, di richiedere lo sgombero dei locali occupati alla polizia, avendo cura di identificare nella denuncia quanti possiate degli occupanti". Di norma le occupazioni provocano anche la devastazione di attrezzature scolastiche con grave danno per l'Erario che nessuna Corte dei conti ha mai neppure evidenziato. Le recenti occupazioni soprattutto a Roma hanno messo in evidenza l'irresponsabilità di parte degli studenti che si rivelano incapaci anche di capire che con il Covid non si scherza e vanno rispettate le regole anche a scuola. Interrompere le lezioni a cui gli studenti hanno diritto, lede in primis il principio costituzionale all'istruzione. I mestieranti dell'occupazione sono ben individuabili ed anche a maggior ragione i vandali e i ladri. Nel gennaio del '68 il grande italianista Giovanni Getto, insuperato maestro,mi scrisse una lettera che ho ritrovato recentemente. In essa mi ringraziava per la solidarietà che gli avevo espresso quando venne con la violenza interrotto mentre stava iniziando una sua lezione nel novembre/ dicembre 1967. E mi scriveva illusoriamente di impegno e di serietà degli studi .Discorsi che il suo migliore ex allievo Luca Badini Confalonieri ha saputo praticare, seguendo il Maestro. Per me già allora l'interruzione di pubblico servizio andava sanzionato e se i nostri ministri Dc e provveditori senza spina dorsale non fossero stati eunuchi, vili ed acquiescenti il '68 anche in Italia sarebbe durato qualche mese al massimo. Adesso c'è qualcuno che ha il coraggio di assumersi le proprie responsabilità, anche se ho letto già di presidi che hanno dichiarato l'impossibilità di identificare gli occupanti (sic!) e la necessità di "essere dialoganti e educativi con i contestatori evitando la rottura". Questi presidi sono gli eredi diretti del '68, veri compagni di merende (e non solo) dei loro alunni peggiori. I giornali non hanno dato spazio alla notizia , alcuni come "La Stampa" di Giannini l'hanno ignorata nella loro faziosità, anch'essa di matrice vetero sessantottina. Il Centro Pannunzio che è nato nel 1968 per porre argine alla confusione, al facilismo, alla desertificazione degli studi, è oggi in prima fila a sostegno di chi vuole ripristinare nella scuola il buon senso smarrito , appoggiando i presidi ossequienti alla legge che saranno senz'altro attaccati dai vedovi inconsolabili del '68 che quasi sicuramente sono anche accanitamente no vax.

Padre Bianchi

Ho letto che padre Enzo Bianchi a Bose aveva cambiato le preghiere, ritenendole superate,per modernizzarle per i giovani. Cosa ne pensa? Giuseppe Antico

