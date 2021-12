La rubrica della domenica di Pier Franco Quaglieni

Il museo dell’omosessualità

Non ho pregiudizi di sorta e vedo laicamente da sempre e con assoluto rispetto il tema della omosessualità, ma non condivido l’idea di dedicarle un museo sia perché non è questo il momento di nuove spese sia perché, prima di discutere del museo, bisogna aver chiaro cosa debba essere e cosa si debba o possa esporre. Ha scritto Gianni Vattimo, una delle massime autorità in materia: “E’ difficile pensare ora a quali documenti e a quale materiale potrà essere esposto nel museo, certo e’ che una cultura omosessuale esiste”. I troppi consensi ricevuti a priori non sono un buon segno perché non è in discussione l’idea del museo, ma di quale museo. Lo stesso Vattimo osserva che non tutto ciò che riguarda il tema è culturalmente significativo: “Pensiamo, per esempio, alle manifestazioni pubbliche come i vari gay pride che hanno dato luogo spesso a dei fescennini”. Ricordo per chi non abbia una cultura classica che i fescennini sono antichi canti agresti preletterari di origine etrusca caratterizzati da temi lascivi, volgari,scurrili. Un sì aprioristico rivela una non conoscenza di cosa debba essere un museo allestito con criteri storici e non di esaltazione apologetica. Detto diversamente, l’allestimento eventuale deve essere affidato a storici che non siano militanti. L’esaltazione acritica, ad esempio, della figura di Pasolini che sicuramente è stato un ottimo scrittore e un buon regista, comporterebbe anche avallare delle situazioni di vita difficilmente esaltabili. Angelo Pezzana, che stimo ed apprezzo da tanti anni per il suo anticonformismo e per il suo impegno per Israele e’ persona troppo colta e intelligente per non capire la complessità del problema, in particolare in questo momento. Certamente il suo “Fuori“ è entrato nella storia, ma non basta da solo a giustificare un museo.

Un’opposizione che non conosce le regole?

Il nuovo Sindaco di Torino Lo Russo ha presentato in Consiglio Comunale il programma della sua Amministrazione come sempre accade all’inizio di un nuovo mandato. L’ opposizione ha presentato oltre cento emendamenti e al rifiuto di porli in discussione e al voto, ha abbandonato l’aula, accusando il Sindaco di voler strozzare la discussione. Appare del tutto strumentale e inedito il tentativo di snaturare da parte della minoranza un programma quinquennale di massima, espresso dalla attuale maggioranza. Ci sarà l’opportunità di discutere sui provvedimenti della nuova Giunta in mille occasioni , ma nella fase iniziale il Sindaco ha il diritto e il dovere di presentarsi con il suo programma. Che a causa del forte assenteismo elettorale rappresenti un numero ridotto di elettori non è un argomento valido perché la democrazia ha una regola inviolabile: chi ha ottenuto anche solo un voto in più ha il diritto di governare. Ci sarà modo di constatare l’eventuale possibilità di dialogo tra la maggioranza e la minoranza nel corso dei prossimi cinque anni. Personalmente non ho mai creduto a certi finti rapporti istituzionali che di fatto sono forme di trasformismo o di accomodamento assolutamente inaccettabili. L’ opposizione deve innanzi tutto vigilare e controllare. Questa è la sua funzione .

L’ assassinio dell’ingegner Davide Giri

Ho letto il Suo articolo sul giovane ingegnere stagista alla Columbia University nativo di Alba ucciso selvaggiamente da un afroamericano, un vero delinquente professionista. Ha fatto bene a protestare per il modo indifferente in cui l’omicidio è stato raccontato nella stampa americana ed anche in Italia. A parti invertite, ha scritto Federico Rampini sul “Corriere“, sarebbe tutto cambiato con titoloni in prima pagina. Ma solo Lei e Rampini ne avete scritto. Come albese mi vergogno per l’indifferenza dimostrata anche in Piemonte. Filippo Ascheri

Il solo fatto che Lei stesso non nomini l’ ing. Davide Giri dimostra come il suo nome sia stato trascurato. Lungi da me stabilire odiosi confronti, ma certamente al giovane di Alba non è stata dedicata l’attenzione che merita una persona esemplare, di una “categoria“ sempre più rara. E’ stato ucciso un giovane Italiano di cui dobbiamo andare orgogliosi e la sua morte ha colpito la nostra identità nazionale migliore. Così un Paese civile dovrebbe porsi di fronte ad un atto di criminalità che forse l’imbarbarimento violento della società americana considera quasi “normale“.