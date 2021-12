Oggi al cinema. Le trame dei film nelle sale di Torino

A cura di Elio Rabbione

Caro Evan Hansen – Drammatico. Regia di Stephen Chbosky, con Ben Platt, Julianne Moore e Amy Adams. Evan frequenta l’ultimo anno di liceo, nessuna amicizia, nessuno che si interessi a lui. Dietro suggerimento del proprio psicoterapeuta, scrive a se stesso una lettera di incoraggiamento che però viene rubata da Connor Murphy, che presto si toglierà vita. I genitori, nel ritrovare la lettera, sperano che essa possa essere la testimonianza dell’amicizia tra i due ragazzi: Evan, per alimentare quest’idea, inventa una amicizia che in realtà non c’è mai stata. Ma una innocente bugia precipiterà il ragazzo in una angosciosa situazione a cui egli non è davvero preparato. Trasposizione cinematografica di un acclamato musical di Broadway. Durata 137 minuti. (Lux sala 3, Ideal V.O., Uci Lingotto sala 2 e sala 3, Uci Moncalieri sala 2 e sala 5)

Cry Macho – Drammatico. Regia di Clint Eastwood, con Clint Eastwood, Eduardo Minett e Natalia Traven. A novantuno anni compiuti, basandosi sul romanzo di Richard Nash e sulla sceneggiatura di Nick Schenk, già autore di “Gran Torino” e del “Corriere – The Mule”, racconta la storia di Mike, un ex campione di rodeo e addestratore di cavalli ormai ritiratosi a vita privata e in forti difficoltà economiche, che un giorno accetta l’offerta del suo ex capo di riportargli a casa, in Texas, dal Messico, il giovane figlio Rafael, che la moglie gli ha sottratto. L’uomo e il ragazzo avranno modo di conoscersi meglio lungo il viaggio, mentre dovranno fronteggiare insieme pericoli e avventure che mai si sarebbero aspettati. Se questo è il canto del cigno per l’autore di “Mystic River”, ebbene è abbastanza imbarazzante: banale, con scene davvero girate malamente, un debito a ripescare nei ricordi, con la vedovella che fa tanto la Streep e i “Ponti di Madison County”. Insomma, un vero inciampo per il vecchio cowboy. Durata 104 minuti. (Centrale V.O., Massaua, Due Giardini sala Nirvana, Eliseo Rosso, Fratelli Marx sala Harpo anche V.O., Greenwich Village sala 1 / 2 / 3, Ideal, Lux sala 2, Reposi sala 1, The Space Torino sala 4, Uci Lingotto sala 1, The Space Le Fornaci sala 1, Uci Moncalieri sala 3 e sala 6)

Don’t look up – Commedia. Regia di Adam McKay, con Leonardo di Caprio, Meryl Streep, Jennifer Lawrence e Thimothée Chalamet. Kate, una brillante studentessa di astronomia , e Randall Mirby, il suo professore, scoprono che una cometa si sta dirigendo verso la terra e che l’impatto avverrà nel giro di pochi mesi: l’estinzione del genere umano è sicura. I media non sembrano troppo interessati alla notizia e la presidente degli States non è certamente la persona più adatta a prendere in considerazione la gravità del momento. È un susseguirsi di pareri contrastanti, tra il partito filogovernativo che vorrebbe mettere a tacere tutto quanto e quanti, pur senza cadere nell’allarmismo, avvertono il pericolo e auspicano una concreta soluzione. E poi sondaggi, messaggi e social, opinioni ridicole e altre che hanno un briciolo di verità, fattori scientifici e non, ignoranza pressoché generale, tutto quanto ruota attorno alla terrificante cometa. Ci sarà modo di salvare questo nostro povero pianeta o dovremo soccombere ad una realtà che per troppo tempo abbiamo ignorato? Durata 145 minuti. (Ambrosio sala 1)

Encanto – Animazione. Tutti straordinari nella famiglia di Mirabel, tutti talentuosi, tutti baciati dal dono della magia. Soltanto Mirabel ne è priva, quel dono non le è stato concesso, lei cerca sì di aiutarla la famiglia ma sono più numerose le occasioni in cui si trova ad essere d’intralcio, sprovveduta, impacciata. Ma l’occasione, quella vera, quella che si presenterà nel momento in cui la fiamma della magia sta per spegnersi, verrà anche per lei. Sarà lei a trovare la giusta soluzione. Durata 99 minuti. Regia di Bryan Howard e Jared Bush. (Massaua, Ideal, Reposi sala 2, The Space Torino sala 5 e sala 8, Uci Lingotto sala 1 / 4 / 5 / 7 / 8, The Space Le Fornaci sala 1 / 6 / 7, Uci Moncalieri sala 1 / 3 / 4 / 6 / 10)

È stata la mano di Dio – Drammatico. Regia di Paolo Sorrentino, con Filippo Scotti, Toni Servillo, Teresa Saponangelo, Massimiliano Gallo e Luisa Ranieri. In una sorta di “Amarcord” che ha per sfondo la Napoli degli anni Ottanta, una Napoli tutta spensieratezza e lungomare pieno di luci, sogni e avvenire tutto da vivere, il regista della “Grande bellezza” pensa che sia giunto il momento, sotto i sentimenti di Fabietto, di presentare la propria giovinezza e la famiglia, un padre allegro, un bel rapporto con il figlio e qualche scappatella da farsi perdonare, una madre che ama fare gli scherzi e deliziosamente affettuosa, un fratello che sogna il cinema e tenta con un provino con Fellini alla perenne ricerca di volti nuovi, una sorella che vive perennemente in bagno, una tribù di zii e parenti, una zia bellissima che la mancanza di figli ha reso instabile e fragile di nervi. Poi una tragedia che muta ogni cosa, ecco che Fabietto cresce per diventare per tutti Fabio, ecco l’iniziazione al sesso e l’amicizia passeggera con un giovane contrabbandiere, ecco il sogno del cinema, ecco la lezione di un regista/nume come Antonio Capuano, ecco l’andata a Roma. Assolutamente da vedere, sia da quelli che amano la filmografia di Sorrentino sia da quelli che vorranno scoprirne il privato. Leone d’Argento Gran Premio della Giuria alla Mostra di Venezia e scelto a rappresentare l’Italia ai prossimi Oscar. Durata 130 minuti. (Ambrosio sala 2, Eliseo Grande e Eliseo Blu, Fratelli Marx sala Groucho, Romano sala 1)

Freaks out – Drammatico. Regia di Gabriele Mainetti, con Claudio Santamaria, Pietro Castellito, Aurora Giovinazzo e Giorgio Tirabassi. Un ragazzo albino domatore di insetti, l’uomo lupo, La ragazza elettrica e un magnete vivente, quattro derelitti, quattro poveri “fenomeni da baraccone”, quattro diversi allontanati dal mondo, che vivono nel circo dell’ebreo Israel, non certo un capo ma una figura paterna che li ha presi sotto la sua protezione e li guida. I bombardamenti che colpiscono Roma e l’irruzione nel ghetto e la deportazione dei tanti ebrei nell’ottobre del ’43, la sparizione di Israel, i poteri speciali dei quattro ragazzi, il sogno di una fuga in America, la figura sinistra di Franz, il direttore artistico del Zirkus Berlin, un piccolo “Grande dittatore”, con l’ambizione smoderata di voler cambiare la Storia. Realtà e immaginazione, superpoteri e avventure fantastiche, giovinezza e solitudine, effetti speciali come forse mai se ne sono visti nel cinema di casa nostra. Durata 141 minuti. (Uci Lingotto sala 4)

Ghostbusters – Legacy – Fantasy. Regia di Jason Reitman, con Sigourney Weaver, Bill Murray e Dan Aykroyd. Il nonno – il celeberrimo “acchiappafantasmi” – ha lasciato in eredità a Trevor, Phoebe e alla loro mamma quella sperduta fattoria che è stata la sua casa: i tre non ci pensano due volte e, complice pure un improvviso avviso di sfratto, la vanno ad occupare. Ma la casa sembra nascondere molti segreti che da subito inquietano i nuovi venuti. Dirige Jason, figlio di quel Ivan Reitman che portò al successo le prime due puntate della avvincente saga. Durata 124 minuti. (Massaua, Ideal, The Space Torino sala 7, Uci Lingotto sala 2, The Space Le Fornaci sala 7, Uci Moncalieri sala 4 / 6 / 11)

Nowhere Special – Drammatico. Regia di Uberto Pasolini, con James Norton e Daniel Lamont. John, un lavavetri di 35 anni, ha dedicato la propria esistenza alla crescita di Michael, il figlio di tre anni, da quando la madre del piccolo li ha abbandonati poco dopo il parto. Quando scopre di avere soltanto pochi mesi di vita davanti a sé, John cerca di trovare una nuova famiglia che possa accogliere Michael e proteggerlo dalla terribile realtà che lo aspetta. Ma come può stabilire cosa renda una famiglia perfetta o casa sia meglio per Michael? Durata 91 minuti. (Romano sala 2)

Il potere del cane – Drammatico. Regio di Jane Campion, con Benedict Cumberbatch e Kirsten Dunst. Dall’autrice di “Lezioni di piano” e “Ritratto di signora”, Leone d’argento Premio per la miglior regia alla Mostra di Venezia. Nel 1925, in un Montana di praterie e di mandrie, Phil Burbank è un ricco cowboy, maschilista all’eccesso, aggressivo e crudele, esattamente il contrario del fratello George, timido e di grandi sentimenti, con cui possiede il più grande ranch della zona. Un giorno quest’ultimo sposa la vedova Rose e la porta con sé nella grande casa, con lei il figlio Peter, decisamente introverso: tra pregiudizi e tensioni sempre più palesi, stati d’animo e sensualità da sempre tenuti nascosti, tormenti e segreti mai confessati, essi saranno i bersagli della crudeltà del mandriano. Una prova altissima della Campion, eccellente collaborazione di tutti gli interpreti, un gioco di sentimenti, una scrittura e un racconto condotti con mano di vera maestra, uno svolgersi di passioni e di anse segrete nella vita del macho, momenti inconfessati, uno sguardo nuovo sull’uomo del vecchio West che abbiamo conosciuto in tanti film. Durata 128 minuti. (Ambrosio sala 3)

La signora delle rose – Commedia. Regia di Pierre Pinaud, con Catherine Frot, Melan Omerta e Marie Petiot. Eve ha ereditato la propria attività dal padre e da anni eccelle nella coltivazione delle rose, riconosciute e premiate in varie competizioni. Ma la sua è un’azienda piccola, retta da lei soltanto con la collaborazione di una eccellente segretaria, e non può certo reggere la concorrenza di coloro che hanno ben altri mezzi e lavoratori alle proprie dipendenze. Quando la bancarotta è alle porte, Eve ottiene l’aiuto di tre individui forniti dai servizi sociali, che non hanno alcuna competenza ma tanta voglia di cambiare le sorti negative della piccola azienda. La passione e la caparbietà aiuterà tutti quanti. Durata 105 minuti. (Centrale anche V.O., Fratelli Marx sala Chico)

Sull’isola di Bergman – Drammatico. Regia di Mia Hansen-Løve, con Tim Roth, Vicky Krieps, Mia Wasikowska e Anders Danielsen Lie. Lui è un regista di successo, lei una sceneggiatrice, hanno una figlia. Per un certo periodo, forse anche per salvare un’unione che sta mostrando le prime falle, ma anche per dar vita a nuove storie, a nuovi film futuri, per cercare una nuova ispirazione, i due si ritirano nell’isola di Farõ, dove il regista del “Posto delle fragole”, di “Persona”, di “Scene da un matrimonio”, visse e scrisse i suoi capolavori. Proprio tra le stesse mura che li ha visti nascere, lei è alla ricerca di una vicenda di grandi amori, lui vorrebbe affrontare una storia di fantasmi. Passeggiano dove Bergman ha passeggiato, partecipano a riunioni, parlano di cinema con chi il regista lo ha conosciuto: a poco a poco, nelle pagine di lei, prende vita un’altra storia, altri visi e altri corpi, affetti e situazioni, realtà e finzione si sovrappongono. Durata 112 minuti. (Classico)

The French Dispatch – Commedia. Regia di Wes Anderson, con Benicio Del Toro, Timothée Chalamet, Tilda Swinton, Owen Wilson, Bill Murray, Frances McDormand, Adrien Brody e Léa Seydoux. Arthur Howitzer jr, figlio del fondatore e proprietario e fondatore del quotidiano “The Evening Sun” di Liberty (Kansas), ha convinto anni prima il padre a finanziare un supplemento domenicale e ha installato la redazione a Ennui-sur-Blasé. Espatriata in Francia, “Picnic” diventa “The French Dispatch” e copre ‘con stile’ la cronaca del paese, con articoli di politica globale, arti, moda, cucina, enologia e storia di varia umanità da luoghi lontani. Perché intorno alla sua scrivania Horowitzer jr ha raccolto i migliori giornalisti del suo tempo. Inseguono sul campo il soggetto che gli è stato affidato: una contestazione studentesca che volge in idillio, l’indagine di un commissario sulla pista dei rapitori di suo figlio, un artista psicotico e galeotto innamorato della sua secondina. E l’ultimo numero sarà un’antologia di articoli, i migliori, dedicata a lui. Soltanto per chi ama il cinema fantasioso, surreale, a colori pastello di Anderson. Chi scrive non si sentirebbe, per l’occasione, di mettersi nel gruppo. Durata 108 minuti. (Ambrosio sala 3 V.O., Eliseo Blu, Reposi sala 5)

L’uomo dei ghiacci – Drammatico. Regia di Jonathan Hensleigh, con Liam Neeson. La storia di Mike McCann, autista di camion esperto nella guida sui ghiacci, si trova a dover affrontare un improvviso scongelamento e l’esplosione in una miniera con i minatori in pericolo perché chiusi in una riserva d’aria estremamente ristretta. Non soltanto dovrà vedersela con la corsa contro il tempo nel portare a chi è in pericolo e alle squadre di soccorso un pezzo che dovrà aiutare ad aprire un varco, bensì con un uomo che tenterà ogni mezzo per sabotare la missione. Durata 103 minuti. (Reposi sala 4, The Space Torino sala 7, Uci Lingotto sala 2, The Space Le Fornaci sala 4, Uci Moncalieri sala 1)