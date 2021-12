Ecco la nuova stagione dell’Orchestra Rai

Il cartellone dei concerti 2022 dell’Orchestra Sinfonica Nazionale della Rai prevede 14 concerti dal 5 gennaio al 27 maggio.

L’inaugurazione del 5 gennaio vedrà protagonista il direttore Daniele Gatti alla guida dell’Orchestra Rai con in programma il Preludio e “l’Incantesimo del Venerdì Santo” dal “Parsifal” di Wagner, a seguire la “nona sinfonia” di Bruckner. Il 24 febbraio il concerto per RaiNuovaMusica sarà diretto da Roberto Polastri e si intitola “Il giovane Maderna Musica alta e musica bassa nella Milano degli anni 50”. Verranno proposte musiche di Weill orchestrate da Luciano Berio e Bruno Maderna, la “Composizione n. 1” di Maderna e “Nel Blu” orchestrata dal famoso brano di Domenico Modugno. Diventerà una tradizione il Concerto di Pasqua, come quello di Carnevale (il duo Igudesman e Joo il primo marzo). Lo “Stabat Mater” di Rossini il 15 aprile diretto da Michele Spotti con il Coro del Teatro Regio e le voci di Marianna Pizzolato, Anastasia Bartoli, Mirco Palazzi e Dmitry Korchak. Gatti, Luisi e Trevino sono i tre grandi direttori della nuova stagione. Ritornano Juraj Valcuha, Daniel Harding. Grandi solisti come Leonidas Kavakos, Patricia Kopatchinskaja, Hèlène Grimaud, JulianRachlin, Veronika Eberle. Radio 3 trasmetterà in diretta tutti i concerti, in streaming sul portale di RaiCultura e alcuni si vedranno su Rai 5.

Pier Luigi Fuggetta