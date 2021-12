Per prepararsi al Natale la squisita mousse al prosciutto cotto

In occasione delle feste natalizie eccovi un’idea di sicuro successo, dalla semplice realizzazione, delicata ed elegante.

Ingredienti

300gr. di prosciutto cotto magro

150ml. di gelatina

200ml. di panna fresca da montare

2 cucchiai di Cognac o Marsala

Sale, pepe e limone q.b.

Tritare al mixer il prosciutto cotto privato dal grasso. Preparare la gelatina con qualche goccia di limone, lasciar intiepidire.

Montare la panna con sale e pepe.

Mescolare al prosciutto due cucchiai di Cognac o Marsala, aggiungere 100 ml. di gelatina, incorporare delicatamente la panna. Versare il composto in stampini monodose e raffreddare in frigo per almeno quattro ore.

Servire con crostini di pane tostato.

Paperita Patty