Music Tales, la rubrica musicale

“L’amore così bello, l’amore così libero

L’amore così bello, l’amore per me e te

E quando penso a te mi innamoro di nuovo

L’amore così bello in ogni modo

L’amore così bello quando lo lasciamo scivolare via”

Wikipedia ci dice che Roy Kelton Orbison (Vernon, 23 aprile 1936 – Hendersonville, 6 dicembre 1988) è stato un cantautore e chitarrista statunitense, noto soprattutto per le canzoni Only the Lonely, You Got It, Oh, Pretty Woman, Crying, In Dreams, It’s over.

Io lo ricordo anche per un brano che, nel 1993, accompagnava un film a tutti conosciuto: “proposta indecente”.

Il film racconta di David e Diana Murphy. Loro sono una bellissima coppia innamorata in viaggio per Las Vegas, dove sperano di poter vincere una grossa somma in modo da poter realizzare il progetto immobiliare di David, un architetto. Dopo aver scommesso e perso tutti i loro risparmi, incontrano un famoso miliardario, John Gage, notando sin dal primo istante che questi prova un interesse nei confronti di Diana. John, a sua volta, scommette una grossa somma, facendo però lanciare i fatidici dadi alla ragazza, e vince. Sentendo il desiderio crescere per lei, il ricco e affascinante uomo offre alla coppia un milione di dollari, chiedendo in cambio di passare una notte d’amore proprio con la giovane; dopo qualche ripensamento, i due decidono di accettare e il giorno dopo firmano addirittura un contratto appositamente preparato per l’occasione. Così John porta con sé Diana nel suo panfilo.

In seguito, benché avesse sperato di dimenticare l’accordo, David diventa sempre più insicuro nella sua relazione con Diana, temendo che lei possa essere attratta da Gage: proprio per questo, in seguito a varie scenate di gelosia, i due sposi si separano. Provando molto interesse per Diana, John ricompare e continua a farle profferte: la ragazza, nonostante qualche resistenza iniziale, alla fine si accinge a consolidare il suo rapporto con il miliardario, provando a sua volta interesse per lui. Intanto, David si rende conto di non potere stare senza l’amore della sua vita e, quando Diana chiede il divorzio, fa un ultimo tentativo per farla tornare da lui.

John vede come Diana guarda David e si accorge che il suo rapporto con Diana non raggiungerebbe mai l’intensità di quello tra lei e David; quindi, inaspettatamente, John le dà l’impressione di essere l’ultima delle «ragazze da un milione di dollari», una delle tante, facendo così in modo che lei lo lasci: Diana, a questo punto, torna da David e, proprio sul ponte dove lui le aveva chiesto di sposarlo, si tengono per mano, riconsolidando il loro amore.

Ora, visto con gli occhi di allora, (come per film tipo “profondo rosso” che ora non incute alcun terrore n.d.r.) poteva essere anche un bel film; forse potrebbe esserlo ancora oggi, se non fosse che, per come la vedo io, il titolo proprio non ci azzecca. La proposta, infatti, sarebbe potuta essere definita “indecente” se il milione di dollari, Robert Redford, l’avesse fatta a David, oppure se Robert Redford fosse stato Michael Barryman (non me ne voglia).

Ma che ci sarà di indecente in Luca Argentero che viene a casa di Chiara De Carlo e offre un milione di euro per andarci a letto?????????

Se è il caso pago io!

““Il male che si fanno due persone se lo ricordano, e se tornano insieme, non è perché dimenticano, ma perché perdonano.”

Buon ascolto, vi propongo la versione Bolton

Chiara De Carlo

Michael Bolton A Love So Beautiful Film Indecent Proposal

Michael Bolton A Love So Beautiful Film Indecent Proposal

scrivete a musictales@libero.it se volete segnalare eventi o notizie musicali!