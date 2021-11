La gioventù di Paolo Sorrentino, le risate e il dolore, la passione per il cinema

“È stata la mano di Dio”, Leone d’Argento a Venezia

PIANETA CINEMA a cura di Elio Rabbione

Ci sono voluti nove film – con tanto di European Film Awards, di Bafta, di cinque David di Donatello e di otto Nastri d’Argento, di riconoscimenti a Cannes e dell’andata a Los Angeles per il ricevimento dell’Oscar – perché Paolo Sorrentino trovasse la forza con questo “È stata la mano di Dio”, Leone d’Argento a Venezia, di entrare nell’autobiografia, nel privato, nei ricordi; di intessere un Amarcord nella Napoli degli anni Ottanta, fatta di luci e di angoli suggestivi, per raggiungere la propria giovinezza. Non come un ghiribizzo della personalità, bensì come una autentica pagina di cinema. Prima di tutto ponendo a cornice di quelle giornate la famiglia, tra citazioni dantesche che vagano qua e là, non come divismo ma come pane quotidiano, un padre gioviale e spensierato, un bel rapporto di amichevole complicità con il figlio e una scappatella da farsi perdonare, una madre deliziosamente affettuosa e amante di quegli scherzi che possono mandare in piena depressione una vicina di casa, scesa sul Golfo dalle seriose valli altoatesine, se, camuffando la voce al telefono, le vai a dire che la produzione e il maestro Zeffirelli la vogliono a ricoprire il ruolo della Callas; e poi il fratello che sogna il cinema e lo tenta con un provino con Fellini sempre alla ricerca di volti nuovi, e la sorella che vive perennemente chiusa in bagno e la zia Patrizia, bellissima, che la mancanza di figli e un marito gelosissimo e pronto alle botte hanno reso instabile e fragile di nervi e di cui Fabietto è timidamente e silenziosamente invaghito. Tutti in compagnia di un variopinto gruppo di zii e zie (queste sì fantasiosamente felliniane), di cugini, di nonni, tra tavolate caciarose, confessioni gossipare e risate, battute che si perdono tra un sorriso e una lacrima.

Poi l’allegria cambia registro per calare nella disperazione (ma ci sarà ancora posto, ancora una volta, per una risata che risollevi gli animi), alla morte dei genitori uccisi dal monossido di carbonio nella villetta di Roccaraso, dove Fabietto non li ha accompagnati visto che l’appuntamento per lui era Napoli – Empoli con la visione dell’idolo Maradona. Che è stata la mano di Dio pronto a salvarlo, gli dice lo zio Alfredo durante la cerimonia sella sepoltura, perché la vita riprenda il suo corso: ma c’è anche l’iniziazione al sesso da parte della non più giovane baronessa, c’è l’incontro e la breve amicizia con il contrabbandiere che gli fa conoscere non soltanto i piccoli traffici e le corse in moto ma pure Capri notturna e vuota, dalle cui mura il solo a uscire è il miliardario Adnan Khashoggi in compagnia di una procace escort, c’è la passione per il cinema e quella per Fellini in primo luogo, c’è la lezione di un regista/nume come Antonio Capuano, c’è l’acquietarsi dei timori e delle insicurezze e la partenza per Roma, su quel treno sperduto tra le campagne piene di sole del sud.

Nella innegabile bellezza dei panorami partenopei, forse qualcuno troverà un che di troppo nelle immagini di Sorrentino, di troppo detto o di troppo mostrato (l’apparizione di un san Gennaro elegantone con tanto di lussuosa voiture): e se la prima parte, sino alla tragedia, può apparire desiderosa di mettere in campo più dati esplicativi possibili e risultare maggiormente bozzettistica, man mano che la storia stabilmente scende verso il finale, con il mutamento di “Fabio”, si respira un’aria di convincente sincerità, un carico di emozioni che questo film te lo fanno decisamente amare, attraversato da un concreto realismo e da quella materia di cui sono fatti davvero i sogni. Lo spettatore è felicemente coinvolto e vaga attraverso le diverse dimensioni, afferrato dagli episodi, si spinge a confrontarli con quelli della propria vita. A piccoli passi, si esce dal privato del regista per rispecchiarci nel nostro. Ci aiutano in tutto questo le prove convincenti di tutti gli attori, anche quelli che fanno da sfondo, dal giovanissimo Filippo Scotti (che al Lido s’è guadagnato il “Premio Marcello Mastroianni”) a Toni Servillo, da Teresa Saponangelo con un apprezzamento particolare, da Renato Carpentieri a Massimiliano Gallo, alla conturbante Luisa Ranieri, un angolo di bravura sia sotto gli sguardi degli uomini sulla barca sia dietro le inferriate dell’ospedale psichiatrico. Non saremo alle arditezze autoriali della “Grande bellezza”, forse questa volta l?oscar andrà nelle mani di altri, ma questa “mano di Dio” è da vedere, da discutere, cinema narrativo allo stato puro. E c’è tutta la mano, ben salda, di Sorrentino.