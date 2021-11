Rock Jazz e dintorni Giovanna Marini e il duo Raf-Tozzi

GLI APPUNTAMENTI MUSICALI DELLA SETTIMANA

Martedì. Alla Drogheria doppio set del Mani Sound Duo. Al Magazzino sul Po sono di scena gli Est-Egò. Al Concordia di Venaria si esibiscono Protto, Vea, Ella Nadì e Anna Castiglia.

Mercoledì. Al Maggiore di Verbania Nicola Piovani presenta lo spettacolo “La musica è pericolosa”. All’Osteria Rabezzana la vocalist Valentina Nicolotti in trio, rende omaggio alla leggenda di Ginger Roger e Fred Astaire. All’Hiroshima Mon Amour il quartetto Nuovo di Giovanna Marini presenta “La vita dentro e fuori dal pentagramma”.

Giovedì. Al Mad Dog concerto d’addio dei Gospel Book Revisited. All’Off Topic concerto del trio Stefano Risso, Mattia Barbieri e Francesco Bearzatti, impegnati ad eseguire le musiche composte da Duke Ellington per “Anatomy Of A Murder” di Otto Preminger.

Venerdì. Al Circolo della Musica di Rivoli suonano i Fine Before You Came. All’Arteficio si esibisce l’Effe String Quartet con Neja. Al Teatro Colosseo è di scena Gio Evan. Allo Ziggy suonano i Lilith Legacy e Cod Creep. Al Cap 10100 sono di scena Dvrtn, Rvssia e TreerT. Al Mad Dog suonano Il Sogno di Orfeo.

Sabato. Alla Suoneria di Settimo Tonino Carotone con “Whisky facile” rende omaggio a Fred Buscaglione. Al Bunker si esibisce Eva Geist. Al Supermarket si esibiscono Kiol, Plastica, Atlante, Queen Of Saba e Nacho Tranquillo. Al Magazzino sul Po sono di scena i Jacob Hannes, preceduti da Riccardo Salvini.

Domenica. Al Concordia di Venaria si esibisce il Sunshine Gospel Choir. Al Teatro Colosseo arrivano Raf e Umberto Tozzi. Al Superga di Nichelino è di scena l’Harlem Gospel Choir.

Pier Luigi Fuggetta