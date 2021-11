La rubrica della domenica di Pier Franco Quaglieni

Cosimo Costa uomo di cultura di livello nazionale e internazionale Si sono svolti ieri nella cattedrale di Albenga i funerali del presidente dell’Istituto internazionale di Studi liguri ,un ‘istituzione altamente benemerita nella ricerca archeologica, nella difesa del patrimonio artistico, storico e culturale italiano e non soltanto ligure. Il museo navale romano di Albenga e’ solo una delle più note realizzazioni del giovane Costa a fianco dell’archeologo amico Nino Lamboglia. Il provincialismo di una certa parte di Albenga ha ostacolato il lavoro appassionato di Cosimo Costa e di sua moglie Josepha ,insigne studiosa ed autrice di volumi di raro valore scientifico. Vorrei che i poveretti che lo hanno angustiato e persino ostacolato gli chiedessero scusa. Finora si sono limitati al silenzio o alle frasi di rito. O ad articoli di giornale così striminziti che rivelano la loro piccolezza ,incapace di comprendere la grandezza di un nobile cavaliere antico che ha saputo combattere con dignità e coraggio la sua battaglia per la cultura. Gli è stato dato meno risalto che alla morte di qualche locale cementificatore disinvolto. I provinciali ignoranti non riescono ad andare oltre la cinta daziaria e quindi non possono neppure immaginare chi sia stato a livello nazionale ed internazionale Cosimo Costa a cui conferii e consegnai il premio “Francesco De Sanctis“, unico ligure ad esserne insignito. C’è stato perfino un gruppo “folcloristico “ che ha cercato di annetterselo vilmente post mortem, malgrado Cosimo lo detestasse. . Ancora sulla scuola degli asterischi

Il liceo classico torinese che ha adottato gli asterischi per comprendere il “ sesso fluido “ dei suoi studenti in formule burocratiche non ha dimostrato nè tatto nè intelligenza. Si è rivelata una scuola con un pensiero unico in cui parla solo il capo d’Istituto. Ma soprattutto ha dimostrato che il clamore mediatico è nemico della soluzione di certi problemi che richiedono tatto, umanità, riservatezza e non decisioni ad effetto che non modificano la reale situazione di disagio vissuta da qualche studente che non va aiutato con un asterisco inutile. I problemi della scuola sono tanti e complessi dopo due anni di pandemia ,anche se preesistevano. Il liceo che ha partorito gli asterischi, forse non vuole vedere la realtà. In primis a partire dall’ italiano sempre più approssimativo, parlato e scritto dai nostri giovani che arrivano impreparati all’Universita ‘ in numero sempre crescente.

