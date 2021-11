Ellen Thrace: su Marte un segreto che l’umanità deve conoscere

Informazione promozionale

Ellen, dopo una nottata trascorsa in cella, decide per la vita militare e andrà su Marte, dove scoprirà un segreto che il mondo intero deve conoscere…

IL LIBRO

Rimasta orfana, e senza un tetto sulla testa, all’età di sedici anni, Ellen si unisce ad una banda di criminali per non morire di fame. Dopo essersi fatta strada nel mondo della criminalità, le viene offerto un nuovo lavoro che non può rifiutare, uccidere un malvivente che sta disturbando gli affari della sua banda. Ucciso il malvivente, Ellen si trova circondata da alcuni poliziotti che la arrestano per poi portarla alla centrale di polizia. Qui, viene interrogata dall’agente speciale Johnson che, dopo aver esaminato la sua fedina penale, le annuncia di dover finire in un carcere governativo per il resto della sua vita. Considerando la preparazione di Ellen, l’agente le offre una scelta, finire in carcere oppure indossare una divisa e andare a combattere su Marte. Ellen, dopo una nottata trascorsa in cella, decide per la vita militare e andrà su Marte, dove scoprirà un segreto che il mondo intero deve conoscere.

Edizione ebook:

Amazon: https://www.amazon.it/gp/product/B09DDGVQCZ

⦁ ASIN ‏ : ‎ B09DDGVQCZ

⦁ Editore ‏ : ‎ Independently published (23 agosto 2021)

⦁ Lingua ‏ : ‎ Italiano

⦁ Dimensioni file ‏ : ‎ 2541 KB

⦁ Lunghezza stampa ‏ : ‎ 221 pagine

⦁ Collana: avventura

Edizione cartacea:

Amazon: https://www.amazon.it/Ellen-Thrace-Michele-Scalini/dp/B09DDWVXPW/

⦁ ASIN ‏ : ‎ B09DDWVXPW

⦁ Editore ‏ : ‎ Independently published (23 agosto 2021)

⦁ Lingua ‏ : ‎ Italiano

⦁ Copertina flessibile ‏ : ‎ 253 pagine

⦁ ISBN-13 ‏ : ‎ 979-8462968365

⦁ Collana: avventura

L’AUTORE

Michele Scalini nasce a Jesi il 13 gennaio del 1974.

Ha conseguito gli studi presso una scuola di formazione professionale ed ha lavorato per anni nel settore dell’automazione industriale, svolgendo l’attività all’estero e su territorio nazionale. Amante della lettura, è cresciuto coi classici come “Papillon”, “L’isola del tesoro” e i romanzi di avventura del mitico personaggio Conan. In seguito si è dedicato a letture più specifiche riguardanti la mitologia antica, il mondo del mistero e la geopolitica.

É appassionato di film e di serie televisive di fantascienza, con un’innata curiosità rivolta verso quegli scenari post-apocalittici che hanno ispirato alcuni suoi romanzi. Circa sei anni fa, scopre la passione per la scrittura. Accadde quasi per caso, in un periodo difficile, dove si trova ad affrontare un lungo periodo senza lavoro. Una mattina, decide di cercare in rete, dei suggerimenti per reinventare la propria vita, per cercare nuovi stimoli, nel tentativo di risollevarsi da quella situazione. Trova una lista di attività da valutare. Le consulta con attenzione, cercando di capire quale fosse più adatta a sé. A metà della lista trova scritto “scrivi un libro”. Legge quella voce diverse volte fino a dire a se stesso “ok, scriviamo un libro”.

Da quel giorno non si è più fermato, non riesce più a farne a meno.

Da quel giorno ha scoperto una nuova parte di sé che neanche sapeva di avere.

Sito web: https://www.michelescalini.it/

Facebook: https://www.facebook.com/MicheleScaliniScrittore