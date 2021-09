La nuova “mezza stagione” dell’Orchestra Rai

Presentata la nuova “mezza” Stagione dell’Orchestra Sinfonica Nazionale della Rai. “ I Concerti d’autunno” si svolgeranno all’Auditorium Toscanini dal 21 ottobre al 22 dicembre. Il cartellone prevede 8 concerti. Il giovedì alle 20.30 e il venerdì alle 20. l’inaugurazione il 21 ottobre vede il direttore Fabio Luisi alla testa dell’Orchestra Rai con la violinista Hilary Hahn con un programma che prevede l’esecuzione del “concerto per violino e orchestra” di Sibelius e la “Symphonie fantastique” di Berlioz. Concerto trasmesso in diretta da Rai 5. Tanti i nomi prestigiosi dei direttori in stagione: Tomas Netopil, Aziz Shokhakimov, James Conlon, James Feddeck. Tra i solisti il violinista Nikolaj Szeps-Znaider, i pianisti Alexander Melnikov, Vadym Kholodenko, il violoncellista Nicolas Altstaedt. Il concerto di chiusura il 22 dicembre vedrà sul podio Robert Trevino con pagine dallo “Schiaccianoci “ di Ciajkovskij. A gennaio 2022 ci sarà la nuova stagione che sarà presentata più avanti che durerà fino a giugno.

Pier Luigi Fuggetta