La rubrica della domenica di Pier Franco Quaglieni

Verso un regime plebiscitario – La scomparsa di Arnaldo Di Benedetto, grande italianista – Lettere Verso un regime plebiscitario – La scomparsa di Arnaldo Di Benedetto, grande italianista – Lettere

Verso un regime plebiscitario

La possibilità di raccogliere firme per i referendum abrogativi anche per via informatica, superando i banchetti di raccolta, può sembrare una vittoria democratica che avvicinerà l’Italia alla Svizzera, invece potrebbe farci precipitare in un regime plebiscitario che vanifica la democrazia parlamentare. Con i parlamentari di questa legislatura non sarebbe un gran male, ma il pullulare di referendum potrebbe bloccare le istituzioni democratiche . Il problema è nel numero divenuto bassissimo di firme necessarie per chiedere il referendum. 500mila firme sono ridicole. Erano quelle previste nel 1970 quando occorreva un notaio per autenticare le firme .Un abuso referendario comporterebbe costi altissimi per allestimento di tutto l’apparato elettorale e dei seggi. Occorre subito almeno raddoppiare il numero dei firmatari. Questa è l’eredità nefasta di Casaleggio che va subito eliminata.

.

La scomparsa di Arnaldo Di Benedetto, grande italianista

E’ mancato all’età di 80 anni il prof. Arnaldo Di Benedetto, italianista di rango internazionale che ha insegnato oltre che a Torino , in tante Università ‘ straniere .Il campo dei suoi studi era ampio: passava dagli amatissimi Tasso e Alfieri a Manzoni a tanti autori contemporanei. Lascia un immenso lavoro. Lo conobbi quando Mario Fubini che era stato suo professore , era tornato a vivere a Torino dopo gli anni alla Normale di Pisa. Anche Ettore Bonora fu un altro comune amico. Ci fu un lungo periodo in cui Arnaldo frequentò il Centro “Pannunzio“, ricoprendo incarichi, scrivendo articoli e saggi per la rivista del Centro, partecipando a parecchi viaggi con la sua famiglia. Durante quei viaggi si rafforzò il nostro rapporto di reciproca simpatia. L’ultima volta che venne fu nel 2016 a seguire (un atto raro di umiltà in un Maestro di rango) il grande convegno crociano tenuto al Consiglio Regionale del Piemonte. Torino non ha mai considerato come avrebbe meritato uno studioso della sua statura intellettuale molto apprezzato in Italia e all’estero. Un vecchio vizio del provincialismo di questa città, anche se forse c’entra molto il fatto che Arnaldo avesse sempre rifiutato militanze di partito che hanno invece fatto la fortuna di tanti mediocri. Con lui scompare un insigne studioso, ma anche un uomo piacevole con cui era bello andare a cena e conversare non solo di letteratura. Questa è stata la sua ricca humanitas che resterà nel ricordo di tutti quelli che lo hanno frequentato e gli hanno voluto bene.

.

LETTERE scrivere a quaglieni@gmail.com LETTERE

Liberali

Premesso che i liberali che sono tali solo finché si sostengono le loro posizioni mi lasciano sempre perplesso, sulle foibe nessuno si sogna di negarle o ritenerle un atto giusto o similia, ma ci si limita ad esprimere un parere argomentato sulla loro collocazione all’interno del quadro bellico e sul significato di attribuirgli uno specifico giorno della memoria. Tecnicamente potremmo istituire un giorno dedicato per ogni eccidio di ogni guerra da parte di ogni componente in gioco. In generale cmq non ho grande propensione per i giorni della memoria. La storia, nei limiti del possibile, va compresa (con tutte le sue asprezze e contraddizioni) piuttosto che ritualizzarla spesso per malcelati scopi politici nel presente. Ma siamo l’epoca che distrugge le statue e revisionate continuamente i personaggi del passato con gli schemi del presente quindi non mi aspetto scientificità Stefano Tritto

.

Rispetto le sue idee sulle quali ho delle riserve, il dibattito è vero solo se è plurale e quindi avviene tra idee diverse. Questo è un principio liberale e non è vero che i liberali siano tali solo con chi da’ loro ragione. Semmai questo è l’atteggiamento tipico dei comunisti che vogliono sempre aver ragione anche quando hanno torto, a partire delle foibe. Barbero e Montanari ne sono l’esempio più evidente. Queste persone non fanno sforzi per comprendere la storia, si limitano a sentenziare in modo fazioso.

Questo è un principio liberale e non è vero che i liberali siano tali solo con chi da’ loro ragione . Semmai questo è l’atteggiamento tipico dei comunisti che vogliono sempre aver ragione anche quando hanno torto , a partire delle foibe . Barbero e Montanari ne sono l’esempio più evidente . Queste persone non fanno sforzi per comprendere la storia , si limitano a sentenziare in modo fazioso .