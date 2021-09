La rubrica della domenica di Pier Franco Quaglieni

L’11 settembre vent’anni dopo – L’11 settembre in Italia – Lettere L’11 settembre vent’anni dopo – L’11 settembre in Italia – Lettere

L’11 settembre vent’anni dopo

L’11 settembre negli USA e nel mondo ha creato una svolta nel terrorismo che ha lasciato un segno indelebile nel nuovo secolo appena iniziato. Ha rivelato il volto agghiacciante del nuovo terrorismo di massa di natura islamica ed ha manifestato il volto di un’America che ha fallito in modo clamoroso nella lotta nei suoi confronti . Tutti i presidenti si sono rivelati inadeguati. Gli USA colpiti dalla strage delle Torri gemelle hanno reagito nel modo più emotivo e sbagliato. Ciò che è accaduto in Afghanistan di recente rivela un’America che è diventata marginale nello scacchiere internazionale, con un potenziale terroristico islamico accresciuto. E l’Europa e ‘ ormai in balia di sè stessa . Questo l’11 settembre 2021 ,dopo vent’anni di errori gravi che hanno rafforzato il nemico della civiltà occidentale che forse non esiste neppure più . La Russia e Putin con i suoi metodi illiberali per non dire autoritari, ha tenuto, ma soprattutto si sta delineando una superpotenza cinese che segnerà il nostro futuro, suscitando evidenti apprensioni.

L’11 settembre in Italia

L'11 settembre dopo vent'anni ci ricorda un Paese governato male dalla destra e dalla sinistra che ha perso ogni speranza per il futuro. Una sinistra demagogica , faziosa , incapace di misurarsi con i problemi reale, che insegue un antifascismo velleitario diventato il surrogato di un marxismo

Impresentabile, per non parlare dei grillini; una destra fatta da personaggini incapaci, alla corte di Arcore con le sfrontate cene eleganti da basso impero, insieme a leghisti e neo – fascisti di bassissimo livello. Basta ascoltarli in televisione per capire in che mani siamo caduti. Noi abbiamo vissuto l’11 settembre della democrazia liberale, vivendo in un clima politico ed economico fatto di confusione, di improvvisazione, di demagogia.

Oggi c’è una destra maggioritaria senza più un centro e una sinistra inaffidabile che amoreggia con i grillini. Il futuro dell’Italia non c’è più. E neppure più quello dell’Europa. Non basti Draghi a salvarci.

