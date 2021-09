Oggi al cinema

Le trame dei film nelle sale di Torino

A cura di Elio Rabbione

Il collezionista di carte – Drammatico. Regia di Paul Schrader, con Oscar Isaac, Willem Dafoe e Tye Sheridan. Stati Uniti, oggi. William Tell è un ex militare americano con un passato terrificante alle spalle: ex carceriere ad Abu Ghraib, si è reso colpevole di orrende violazioni dei diritti umani nei confronti dei prigionieri e fatica a convivere con i suoi demoni. Si guadagna da vivere come giocatore di poker professionista, da un casinò all’altro, nel conteggio continuo delle carte pur di tenere il proprio cervello impegnato “altrove” e non averla fatta franca non lo ha aiutato: nonostante abbia pagato il suo debito con la giustizia – otto anni di detenzione ottenuti in seguito alla condanna in tribunale per i suoi crimini – l’uomo è distrutto, non riesce ad andare oltre gli errori del passato. Di conseguenza, non è in grado di darsi pace, né tantomeno ricominciare. Un giorno riconosce, durante un convegno della polizia, il suo antico istruttore, un maggiore dell’esercito uscito indenne da condanne e prigionie, il quale continua fare il proprio vecchio mestiere, insegnando vecchie quanto assurde tecniche di interrogatorio. William viene anche notato da Cirk, un ragazzo il cui padre, pure lui “allievo” del maggiore, al ritorno a casa dalle missioni, era divenuto violento e tossicodipendente e aveva finito col suicidarsi. In concorso a Venezia, produce Martin Scorsese. Il film è stato designato “Film della Critica” dal Sindacato Nazionale Critici Cinematografici: “Tornando a ragionare una volta di più sul concetto di ‘colpa’ e sul rapporto dell’uomo con la propria morale, Paul Schrader esorcizza il trauma del proprio personaggio – che è il trauma di un’intera nazione, nascosto sapientemente sotto il tappeto della Storia – su un percorso di riscatto che non potrà schivare la necessità della violenza, e la sua catarsi”. Ma “Il collezionista di carte” ottiene da Paolo Meneghetti, nelle colonne del Corriere della Sera, soltanto due stelle… Durata 112 minuti. (Classico, Eliseo Rosso, Reposi sala 3, The Space Torino sala 3 e sala 8, Uci Lingotto sala 9, The Space Le Fornaci sala 5, Uci Moncalieri sala 9)

Come un gatto in tangenziale – Ritorno a Coccia di Morto – Commedia. Regia di Riccardo Milani, con Antonio Albanese, Paola Cortellesi e Luca Argentero. Grande successo per il primo capitolo: e allora perché non replicare? Sono passati tre anni dalla fine dell’amore tra Giovanni e Monica, lei – causa le sue sorelle gemelle Pamela e Sue Ellen – è finita in carcere e si decide a chiedere aiuto al suo ex per uscire da quella brutta situazione. Viene assegnata ai lavori socialmente utili e nel centro di cui è ospite incontra don Davide, che lo gestisce, prete di strada alle prese con una realtà in cui la solidarietà verso gli ultimi e i casi disperati è posta sempre al primo posto. Monica e Giovanni si ritroveranno ancora una volta a dover mettere a confronto le loro vite del tutto diverse, i loro differenti modi di pensare e di agire. Durata 95 minuti. (Ambrosio sala 3, Massaua, Due Giardini Sala Nirvana, Ideal, Lux sala 1, Reposi sala 3, The Space Torino sala 3 e sala 7, Uci Lingotto sala 4, The Space Le Fornaci sala 2 e sala 3, Uci Moncalieri sala 5 e sala 6)

Falling – Storia di un padre – Drammatico. Scritto, diretto e interpretato da Viggo Mortensen, con Lance Henriksen e Laura Linney. È il passaggio dietro la macchina da presa di quell’attore di razza che è Mortensen, 63enne, interprete che abbiamo ammirato non soltanto nella trilogia del “Signore degli anelli” ma pure in “A history of violence”, “la promessa dell’assassino”, “A dangerous method”, “Captain Fantastic” e “Green Book”, sempre generoso, sempre incisivo, sempre capace di scavare nel fondo dei propri personaggi. Qui mette in scena la storia del vecchio Willis, solitario, affetto da demenza senile, fortemente testardo, che un bel giorno decide di abbandonare la sua casa per trasferirsi a Los Angeles dal figlio John (Mortensen), il compagno di lui Eric e la loro figlia. Chiedendo l’aiuto della sorella Sarah, John cerca una sistemazione per il padre: che si rifiuta con tutte le sue forze, riportando in superficie tutte le vecchie tensioni che negli anni hanno trovato spazio in quel nucleo familiare, i conflitti tra padre e figlio che affondano nella omosessualità di John, mai accettata dal vecchio. Durata 112 minuti. (Eliseo Blu, Romano sala 1)

Malignant – Horror. Regia di James Wan, con Annabelle Wallis e George Young. La storia di Madison, una donna in preda a orribili visioni, nelle quali è testimone di violenti omicidi: rimarrà sconvolta quando scoprirà che quelle scene non fanno parte dei suoi pensieri e delle sensazioni che occupano la sua mente ma sono pura realtà, azioni che succedono nello stesso istante in cui lei le vede. Alla scoperta dell’omicida, Madison ne scoprirà il nome, un nome che fa parte del suo passato. Durata 111 minuti. (Massaua, Ideal, The Space Torino sala 3 e sala 6, Uci Lingotto sala 8 e sala 9, The Space Le Fornaci sala 8, Uci Moncalieri sala 4)

Mondocane – Drammatico. Regia di Alessandro Celli, con Alessandro Borghi e Barbara Ronchi. In una Taranto del futuro, dove tutto è desolazione, violenza e miseria, nel quotidiano tentativo di sopravvivenza, Pietro e Christian, due orfani tredicenni, aspirano ad entrare nella gang delle Formiche, guidata da Testacalda, in lotta per il predominio nella città. Pietro è soprannominato Mondocane, supera le prove che dalla gang gli vengono imposte ed è accettato nel gruppo; a differenza di Christian, ormai per tutti Pisciasotto. Nel rapporto tra i due ragazzi l’amicizia di un tempo inizia e guastarsi. Durata 115 minuti. (Ambrosio sala 3, Massimo sala Cabiria, Reposi sala 5)

Qui rido io – Biografico. Regia di Mario Martone, con Toni Servillo, Maria Nazionale, Cristiana Dell’Anna, Eduardo Scarpetta, Antonia Truppo, Paolo Pierobon. Il teatro farsesco di Eduardo Scarpetta (“Miseria e nobiltà”) agli inizi del secolo scorso e la passione verso la propria compagnia e verso il teatro soprattutto, la scrittura parodistica de “Il figlio di Iorio” sulle orme del dramma di D’Annunzio e il processo che ne seguirà – da cui l’attore e autore napoletano risulterà innocente ma che segnerà altresì l’interruzione improvvisa della sua attività, passando la compagna al figlio Vincenzo -, la sua famiglia più che allargata formata di moglie e amante e altre avventure, di figli legittimi e di altri mai riconosciuti come Titina, Eduardo e Peppino De Filippo, avuti da Luisa De Filippo, sorella della moglie; c’è la Napoli che lo applaude e che lo abbandona, ci sono gli scrittori e i grandi creatori di musiche e di parole e i giornalisti che seguono l’esempio della città, ci sono le allegrie e il carattere ombroso, il grande egoismo, la bellezza degli appartamenti e della villa sulla cui facciata Scarpetta avrebbe fatto porre la scritta “Qui rido io”. C’è la grande prova di Toni Servillo, c’è la regia di Martone che abbraccia tutto un mondo con intelligenza, ci sono certe zone stanche della sceneggiatura scritta con Ippolita di Majo). Comunque da vedere. Durata 133 minuti. (Ambrosio sala1 e sala 2, Romano sala 2)

La ragazza di Stillwater – Drammatico. Regia di Tom McCarthy, con Matt Damon, Abigail Breslin e Camille Cottin. Bill Baker, operaio petroliero dell’Oklaoma, arriva a Marsiglia per stare vicino a sua figlia Allison, da cinque anni in carcere dopo la condanna per un omicidio che dice di non aver commesso. Nel tentativo di dimostrare l’innocenza della figlia, Bill, frenato dalle incomprensioni linguistiche e culturali, s’imbatte nell’attrice Virginie, dalla quale si fa aiutare per traduzioni e ricerche. Poco alla volta l’uomo ritrova il rapporto con Allison, che visita spesso in carcere, mentre avvia una relazione con Virginie e la figlia Maya, nella quale vede l’occasione per redimersi dalle sue mancanze di padre. L’ossessione per il destino della figlia, però, rischia di mettere a repentaglio la sua nuova vita. Durata 140 minuti. (Massaua, Greenwich Village sala 2 anche V.O. e sala 3, Ideal, Reposi sala 2, Uci Lingotto sala 5 e sala 8, The Space Le Fornici sala 4)

Una donna promettente – Thriller, drammatico. Regia di Emerald Fennell, con Carey Mulligan. La trentenne Cassie ha buttato al vento ogni speranza: da quando ha abbandonato gli studi di medicina lavora in un piccolo bar, vive con i genitori, e ogni weekend gira per locali facendosi abbordare da sconosciuti. Cassie in realtà ha un piano: fingendosi ubriaca, intende dimostrare come ogni uomo che la abborda nasconda il desiderio di violentarla o possederla con la forza. Al momento del dunque, il suo anonimo e abituale comportamento cambia e la ragazza diventa più combattiva e vendicatrice come nessuna. Nel suo passato c’è un trauma che ha segnato il suo destino, lo stupro collettivo di un’amica e il conseguente abbandono degli studi, un evento che l’incontro con Ryan, antico compagno del college e ormai pediatra, riporta a galla, con certi personaggi e certi brandelli della vita passata. Combattuta tra l’interesse per il ragazzo e il desiderio di chiudere i conti con il passato, Cassie darà una direzione definitiva alla sua vita. Durata 108 minuti. (Centrale anche V.O., Massimo sala Soldati V.O.)

Welcome Venice – Drammatico. Regia di Andrea Segre, con Paolo Pierobon, Andrea Pennacchi, Roberto Citran e Ottavia Piccolo. Venezia, isola della Giudecca. Le famiglie di tre fratelli – Alvise, Piero e Toni – si riuniscono a tavola nella casa dove sono nati. Dove ormai abitasolo Piero, ma a cui Toni è molto legato. A seguito di un improvviso incidente, l’abitazione di famiglia assume un valore ancora più cruciale e mette Alvise – che vorrebbe ristrutturarla e metterlaa rendita come ‘dimora di charme’ per turisti stranieri – contro Piero, ostinatamente contrario a trasferirsi sulla terraferma. Durata 100 minuti. (Greenwich Village sala 3)