Tav: Gariglio, bene governo su impegni tratta italiana ma Parlamento vigili su tempistica

RICEVIAMO E PUBBLICHIAMO

“Il governo, rappresentato dal viceministro alle Infrastrutture Alessandro Morelli e sollecitato dalla coordinatrice Ue del Corridoio Mediterraneo Iveta Radicova, ha garantito che sta lavorando alla realizzazione della tratta nazionale della Torino – Lione. Si tratta di una conferma incoraggiante ma è comunque necessario che il Parlamento vigili con attenzione sulla tempistica di edificazione di questa linea ferroviaria indispensabile per garantire che la Tav sia realmente efficace ed operativa sul territorio italiano”: è quanto dichiara Davide Gariglio, capogruppo Pd in Commissione Trasporti della Camera, a margine della manifestazione itinerante dell’Unione Europea “Connecting Europe Express” per promuovere il trasporto veloce e sostenibile su rotaia che si è svolta lunedì 6 settembre a Torino.