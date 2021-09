Torino, elezioni comunali 2021

Il Prefetto di Torino con Decreto del 4 agosto 2021, protocollo numero 2021-006960, ha fissato per i giorni di domenica 3 e lunedì 4 ottobre 2021, le giornate di voto per l’elezione diretta del Sindaco e del Consiglio comunale, nonché l’elezione dei Consigli circoscrizionali del Comune di Torino.

L’eventuale turno di ballottaggio per l’elezione del Sindaco è previsto nei giorni di domenica 17 e di lunedì 18 ottobre.

Maggiori informazioni alla pagina dedicata allo Speciale elezioni Amministrative 2021