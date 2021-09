Il museo: caso studio per progetti accessibili e inclusivi

Master Class 2021 | Comunicazione visiva – Progettazione acustica – Spazio architettonico

A ottobre , Torino ospita la seconda edizione del un corso di specializzazione dedicato alla progettazione inclusiva delle architetture museali. Tra i docenti Pete Kercher, ambasciatore presso l’EIDD – Design for All Europe. Iscrizioni aperte.

Torino, 13-14-15 e 21-22-23 ottobre 2021

Accesso con Green Pass

Dopo il successo della prima edizione si ripropone a Torino l’iniziativa mirata a fornire strumenti conoscitivi e progettuali sulla resa accessibile di un museo visto come luogo che racchiude in sé le criticità di tutti gli edifici e dei servizi pubblici: accessibilità fisica e cognitiva, efficienza e adeguatezza, adozione di una narrativa inclusiva.

La Master Class assume in questo periodo un’importanza ancora maggiore data la necessità di rivalutare la partecipazione della cittadinanza in ogni sua variegata composizione nell’ottica in particolare, di un intervento sui beni culturali di prossimità

La Master Class 2021 fornirà ai progettisti (max.20) una metodologia conforme al Design for All, indispensabile per la valorizzazione, la salvaguardia e la fruizione in autonomia del patrimonio culturale.

Destinatari: professionisti che a vario titolo intervengono nella progettualità museale ed espositiva: curatori, architetti, allestitori, lighting designer, scenografi, tecnici del suono, progettisti di supporti multimediali, grafici, architetti e progettisti di spazi pubblici.

Gli argomenti trattati dalla Master Class

⦁ L’architettura inclusiva dell’esperienza museale: allestimenti, illuminotecnica, progettazione del suono;

⦁ La narrativa inclusiva nel museo: adeguamento per pubblici differenti, uso delle nuove tecnologie, multimedialità;

⦁ La normativa e la comunicazione. Materiali e canali di comunicazione;

⦁ Servizi inclusivi annessi

Tutte le tematiche rientrano anche nella progettualità degli spazi pubblici in genere.

Il programma prevede un’introduzione generale all’accessibilità aperta sia in presenza che on line (Giornata Studio); mentre nei giorni successivi l’accesso sarà riservato ai partecipanti (Master Class) che approfondiranno con un gruppo di professionisti gli approcci ai diversi comparti lavorano in piccoli gruppi su progetti pratici, con lo scopo di identificare una serie di sfide nel luogo (es. accesso, percezione, comunicazione, narrazione, servizi, strutture e anche – non ultimo – profittabilità).

DOCENTI

Pete Kercher Direzione e Coordinamento

Arch. Giulio Ceppi

Arch. Claudio Cervelli Lighting Design

Dott.ssa Alessia Pianeta

QUOTA DI ISCRIZIONE GIORNATA STUDIO

€ 100,00

QUOTA DI ISCRIZIONE MASTER CLASS

€ 300,00

REGISTRAZIONI SU e PRE ISCRIZIONI

https://cutt.ly/SWbxmkx

entro il 5 ottobre

accesso con Green Pass

INFO E PROGRAMMA

www.piuculturaaccessibile.it

SEDE

Musei Reali di Torino

Piazzetta Reale, 1 – 10122 TORINO

Essai progettuale: Palazzo Reale

accesso con Green Pass

PERIODO

13-14-15 e 21-22-23 ottobre 2021dalle 9.30 alle 17.00