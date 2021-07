La rubrica della domenica di Pier Franco Quaglieni

Le divise del museo

Ha visto le divise del personale del Museo d’arte contemporanea di Rivoli ? Mi sembrano molto stravaganti come è spesso il museo. Amelia Tino

.

Io non apprezzo da sempre il Museo di Rivoli. L’arte povera per me resta un qualcosa di artisticamente poverissimo. Fu il presidente Aldo Viglione a salvare il castello da sicura rovina (e fece una grande scelta), ma il museo non ha mai avuto successo e consenso ed ha avuto dei dirigenti comeFiorenzo Alfieri e l’attuale direttrice che non mi sono mai piaciuti. L’idea di dedicare una mostra ad un critico d’arte, in questo caso Bonito Oliva, mi sembra una caduta di stile evidente, se non un vero è proprio conflitto di interessi. Le mostre di dedicano agli artisti e non ai critici. Già tanti anni fa dedicarono una perdonale al pubblicitario Armando Testa che si riteneva anche un grande artista. Oggi di Testa pittore nessuno parla. Le divise in questione fanno pensare a quelle dei carcerati. Orribili e, penso, molto costose. Un’idea sconcertante, tanto per far parlare del Museo. Adesso vogliono ripristinare all’ interno del castello un buon ristorante. Se non sarà il solito chef stellato che non lavora in cucina, ma nel campo delle Pr, questa sarà l’unica buona notizia che arriva da Rivoli. Non una replica del Combal che per me fu un grande ristorante quando era a Malatrait III ad Almese.