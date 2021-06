La rubrica della domenica di Pier Franco Quaglieni

L’Inno di Mameli – Il sindaco di Alassio Canepa e il comitato profughi – Il Polo dei privilegi

L’Inno di Mameli

Dino Cofrancesco ci fa sapere in un suo articolo che il piccolo scrittore Maurizio Maggiani propone anche lui la sostituzione dell' Inno di Mameli, proponendo qualcosa da commissionare a Gino Paoli che, se non vado errato, ebbe anche una vicenda di evasione fiscale non proprio esemplare. Musicalmente l'inno di Novaro non è un gran che ed è una scoperta non certo di oggi, ma quella scelta fu legata alla storia del Risorgimento che la giovane Repubblica non volle recidere ,malgrado il ripudio della Monarchia che aveva fatto l'Italia. Ho già scritto che i partigiani non comunisti di Duccio Galimberti cantavano l'Inno di Mameli, proprio anche per distinguersi da altre formazioni. Ferruccio Parri fu uno dei suoi sostenitori, quando venne scelto come inno provvisorio della Repubblica che tale rimase per molti anni. Personalmente, se fossi vissuto allora avrei scelto "La leggenda del Piave" ,che rappresentava la pagina più fulgida di storia nazionale, la Vittoria che portò alla sua conclusione il Risorgimento con Trento, Trieste e l' Istria. Il Piave, simbolo dell'Unione sacra di tutti gli Italiani. Maggiani, versione maschile della Murgia, non conosce la storia e non sa che l'Inno di Mameli rappresenta anche l'eroica difesa della Repubblica Romana durante la quale il patriota genovese fu gravemente ferito e morì poco dopo. L'Inno di Mameli fu una colonna sonora del nostro Risorgimento. I suoi detrattori sono gente che, come scrive Cofrancesco, soffre di anemia spirituale e aggiungo io di faziosità e incultura a livelli intollerabili. Pochi sanno che, se non fosse morto da patriota, Mameli sarebbe stato un grande uomo di cultura, come dimostra la raccolta dei suoi scritti pubblicati nel 1902. Secondo Cofrancesco, da non sfigurare di fronte a Mazzini. Ma giustamente, conclude lo studioso genovese ,non bisogna chiedere al Tersite anti italiano Maggiani di leggerne l'opera. Meglio che si limiti a "Sapore di sale".

.

Il sindaco di Alassio Canepa e il comitato profughi

Il dottor Enzo Canepa è stato per un quinquennio stimato ed apprezzato sindaco di Alassio a cui ha dedicato passione , intelligenza e onestà ,trascurando la sua affermata attività. Tra l'altro la sua famiglia produce i migliori Baci di Alassio in assoluto. E' uno che tiene alto il nome della perla della Riviera di Ponente di cui è stato orgogliosamente e nobilmente sindaco. Nell'estate del 2015, il sindaco fece un'ordinanza che imponeva a chi immigrato irregolare senza permesso di soggiorno, a tutela della salute pubblica di alassini e turisti, di essere in possesso almeno di una certificazione sanitaria valida e recente. Un' idea che può scandalizzare solo chi rifiuta il buon senso comune e non conosce i risvolti veri dell'immigrazione selvaggia che almeno in quegli anni aggrediva le località balneari italiane . Canepa non era uno che accettava passivamente l'idea di un'accoglienza indiscriminata e assurda che ha penalizzato in primis gli immigrati regolari. Ma solo chi non lo conosce può accusarlo di razzismo o di altre espressioni del genere. Ebbene, adesso un non meglio identificabile comitato genovese per gli immigrati e contro ogni forma di discriminazione e la sua presidente chiedono un "ristoro" di 10mila euro a Canepa per il danno ingiusto subito. Una richiesta che giuridicamente lascia molto perplessi perché un suo accoglimento aprirebbe la strada a qualsiasi richiesta, anche la più arbitraria . Basterebbe costituire un comitato, neppure un'associazione , e attendere l'occasione propizia. Pongo due esempi: pedoni o automobilisti che si sentano defraudati o discriminati, ma l'elenco sarebbe molto lungo e variegato. Che danno hanno subito il comitato genovese e la sua presidente dall'Ordinanza di Canepa? Questo resta un mistero e c'è da augurarsi che non solo a Berlino, ma anche a Genova esista un giudice imparziale.

.

Il Polo dei privilegi