La rubrica della domenica di Pier Franco Quaglieni

Evocazioni stupide, come appare davvero meschina la demolizione anche morale di Giovanni Gentile in un libro Mondadori ( !!!) da parte dell’ex professorino di scuola media inferiore Mimmo Casa Pound che ha tutto il diritto di esistere e di operare se svolge la sua attività rispettando le leggi dello Stato perché la Costituzione lo consente e l’articolo 21 vale per tutti, non può però essere imbarcata in alleanze di centro – destra, salvo snaturarne lo spirito, impedendo agli elettori liberali e moderati di votarle. Questo deve essere assolutamente chiaro per tutti. Poi ci sono quelli che vedono nella Meloni un nuovo Mussolini , una vera idiozia per molti ed evidenti motivi. La Meloni, politica oggettivamente non particolarmente dotata, trova nei sondaggi e non solo in essi tanti consensi di gente stanca del pensiero unico e di tanti errori politici pre e post – pandemia. Ad esempio, uno come Guido Crosetto,anche se fisicamente appare un orco, è persona di buon senso e affidabile. Ma non solo lui. Fabrizio Comba e Fabrizio Priano sono altrettanto stimabili e con il neo-fascismo non c’entrano proprio nulla di nulla. La sinistra che rischia di perdere le elezioni, malgrado gli errori strategici del centro – destra, agita il fantasma del ritorno del fascismo. La storia non si ripete mai , ma loro speculano sul prossimo centenario del 1922 e della marcia su Roma. Evocazioni stupide, come appare davvero meschina la demolizione anche morale di Giovanni Gentile in un libro Mondadori ( !!!) da parte dell’ex professorino di scuola media inferiore Mimmo Franzinelli, neppure in grado di leggere un libro del filosofo. Demolire Gentile, ammazzato vilmente nel 1944 sotto casa dai gappisti, riformatore della scuola italiana, creatore dell’Enciclopedia Treccani , protettore di antifascisti e di ebrei, è un atto vile. Ci sono tanti argomenti attuali che possono essere usati contro la Meloni secondo le regole della polemica politica ed elettorale. Gettare nella mischia anche Gentile appare davvero singolare. Solo Franzinelli poteva pensarci perché il suo non e’ certo un libro di storia adeguato ed è leggibile solo dal popolino della falsa storiografia: i lettori della domenica che si riforniscono al supermercato, tanto al chilo. Non ci sarebbe da stupirsi se qualche stupido fazioso non richiedesse di rimuoverne la tomba dal tempio di Santa Croce a Firenze dove riposa , sia pure in un angolo, tra i grandi Italiani cantati dal Foscolo. . Il misterioso caso del << Benjamin Button>> da Torino a Hollywood Il saggio di Patrizia Deabate ha il grande pregio di aver messo in luce un periodo storico quasi dimenticato in cui l’Italia e, in particolare Torino, vivevano stretti rapporti culturali con gli Stati Uniti. Erano gli anni del cinema muto, l’Età del jazz, quando Torino era la capitale mondiale del cinema a cui gli Stati Uniti guardavano mentre Hollywood era ancora un sogno lontano. La ricerca della scrittrice piemontese, che denota una grande passione per la storia del primo Novecento, prende spunto da una pellicola del 2008, Il curioso caso di Benjamin Button, tratta da una novella di Francis Scott Fitzgerald, pubblicata negli Stati Uniti nel 1922. In Italia, nel 1911, un poeta torinese, Giulio Gianelli, crepuscolare come Guido Gozzano, vissuto a Roma e morto nel fiore degli anni, pubblica un racconto dal titolo La storia di Pipino, nato vecchio e morto bambino che, sicuramente, ispirò S. Fitzgerald.Patrizia Deabate, studiando attentamente tutta la produzione dello scrittore americano, scopre un ulteriore elemento misterioso: la presenza costante di un altro autore torinese, vissuto a Roma come Gianelli, Nino Oxilia, volontario della Grande Guerra, caduto eroicamente nel 1917 difendendo il fronte italiano sul Monte Grappa. Oxilia, poeta, autore teatrale e regista cinematografico di quel periodo d’oro del cinema torinese che dirigeva dive italiane come Maria Jacobini, Lyda Borelli, Francesca Bertini, popolarissime in America. Il libro di Patrizia Deabate mette giustamente in luce la figura di Nino Oxilia, sconosciuto ai più, che sconta sicuramente la fama avuta nel periodo fascista, quando la sua figura venne strumentalizzata. Non è giovato senz’altro a mantenere il ricordo di Oxilia l’aver scritto, nel 1909, il goliardico Inno dei laureandi che, molti anni dopo, sarebbe diventato l’inno fascista Giovinezza. Ciò che deve essere sottolineato è il merito dell’autrice di aver indagato ì, con rigore storico, gli anni d’oro di Torino , capitale mondiale del Cinema, il successo americano di pellicole torinesi dirette da Oxilia, tra cui va ricordata Giovanna d’Arco, primo colossal sulla Pulzella. Il suo successo fu determinante anche per la moda femminile di quegli anni. Le donne americane adottarono infatti la pettinatura alla garconne dell’eroina francese. In Patrizia Deabate è evidente il rigore della ricerca unito alla capacità di calarsi in quegli anni con lo sguardo dell’epoca. Grazie a questo libro si riscopre e, per molti si scopre, con orgoglio la vasta eco che ebbe negli Stati Uniti l’eccezionale fermento culturale del primo Novecento italiano e torinese.

Boniperti Cosa pensa dei ricordi di Christillin su Boniperti ? Mi sembra assurdo sentire chi è l’esatto opposto della Juve di Boniperti. Giuseppina Antici . Concordo con Lei. Sono agli antipodi anche come stile. Mi ha addolorato non leggere un ricordo di un grande giornalista sportivo come Gianni Romeo, che avrebbe potuto scrivere di Boniperti come testimone autorevole davvero di alto livello. . Lo Russo e i confronti prematuri Lo, Russo vincitore delle primarie del Pd per 300 voti non gode neppure del consenso dei tre altri contendenti. Il Pd è in stato confusionale e non sa cosa fare con i grillini, ma vuole subito un confronto pubblico con Damilano. Cosa ne pensa? Franco Gillo . Che i confronti si fanno su programmi e su schieramenti formati. Sono ancora indietro soprattutto nel Pd dove non sanno se stare con i grillini o no. Le opinioni di Lo Russo apprezzabili non sono quelle dei suoi possibili e forse necessari alleati. Sembra incredibile che solleciti in piena estate dibattiti in cui potrebbe parlare per sè, non per uno schieramento che non c’è.

Per Saman

Ho seguito non solo per curiosità il tragico caso di Saman, il cui cadavere ancora manca, mente è ormai certo che sia stata uccisa dai parenti . Poiché non è il primo caso del genere riguardante pakistani, è opportuno ricordare che tra gli islamici ci sono differenze (tra ciò che è male e ciò che è peggio). Ho amici musulmani sciiti, mia figlia (adottata adulta) è musulmana sunnita e di origine somala, come il marito. Quindi qualche conoscenza dell’Islam ce l’ho. Dal mio punto di vista l’Islam più radicale si trova in Pakistan e in Afghanistan, seguiti dalla Somalia. Una coppia di somali, emigrata in Danimarca e accaduta dallo stato danese in modo esemplare, preferi emigrare in Pakistan, per poter dare ai figli una “vera educazione musulmana”, mentre la Danimarca era troppo laica. L’infibulazione e la clitoridectomia non sono contemplate nel Corano, ma continuano ad essere praticate in Somalia e, da quanto mi risulta , anche tra gli emigrati somali in Occidente. E anche se questa barbara usanza è legata a tradizioni patriarcali, sono quasi sempre le donne a perpetuarla. Il caso del matrimonio forzato, che ha provocato la morte di Saman, temo che non sarà l’ultimo. Positivo l’intervento (meglio tardi che mai) di associazioni islamiche in Italia, ma grattano la superficie. L’integrazione degli immigrati islamici in Italia e in Europa è un’utopia, anche per gente di seconda e terza generazione. La lezione della Francia, dove interi quartieri, o cittadine, sono abitati da musulmani, dovrebbe farci riflettere. E farci ripensare ad un certo Carlo Martello, che fermò l’Islam a Poitiers. Oggi saremo occupati senza bisogno di armate musulmane: basta il ventre delle donne islamiche…e l’Eurabia sarà una realtà. Lorenzo Pesce

In poche righe non mi sento di rispondere ad un tema così vasto. Sono disponibile a pubblicare altre idee di lettori che vogliano scrivere le proprie opinioni. Io le mie le ho già’ espresse in rubrica.

Risorgimento e dintorni

Caro Professore, concordo con quanto scrivi a proposito del processo unitario risorgimentale. Si continua a considerare il ruolo della Monarchia e del Re Vittorio Emanuele II quasi come secondario , se non addirittura accessorio. Senza la Monarchia che unì diversità culturali, geografiche, politiche, sociali, l’unità nazionale non sarebbe stata possibile. Quello che sta avvenendo in questi ultimi decenni dimostra quanta ragione avesse Montanelli quando sostenne la Monarchia Quakers unica istituzione in grado di tenere unita l’Italia dei mille comuni e delle mille fazioni . Voglio sottolineare il ruolo fondamentale del Re, che era quello che più dj tutti rischiò: il Re ebbe il coraggio fi mettere in gioco la propria vita nei campi di battaglia e il trono millenario di Casa Savoia. Se a San Martino e Solferino i sardi francesi avessero perso , il trono di Torino sarebbe probabilmente salito un Asburgo che aveva sposato una Savoia. Fu poi il Re che riuscì a tenere uniti verso lo stesso obbiettivo Cavour e Garibaldi , a mediare tra tra i moderati e i democratici . Senza il Re l’unità non ci sarebbe stata! La corrispondenza privata del Re con la moglie Maria Adelaide nella prima guerra di infinito e poi con la figlia Clotilde e con Costantino Nigra conferma più dei proclami e degli atti del ufficiali quanto autentico e sincero fosse il suo amore per l’Italia e la volontà di impegnarsi con tutte le sue forze per la sua unità e indipendenza. Purtroppo che di Casa Savoia si possa parlare a confine che se ne parli anche mal . La tua rubrica, caro professore, è l’eccezione ! Un caro abbraccio. Carlo Saffioti

Ringrazio il prof. Saffioti medico e uomo politico lombardo, persona di alta cultura storica .Grazie per l’apprezzamento. Anch’io ho sostenuto più volte i valori del Risorgimento di cui Cavour, Casa Savoia e Garibaldi furono i grandi protagonisti. Senza i Savoia il Risorgimento sarebbe rimasto almeno a metà 800 una nobile e bella utopia.