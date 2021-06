“Metamorfosi”, il cartellone estivo degli spettacoli serali della Reggia di Venaria

Programma

Venerdì 2 luglio

 Soirée de la fin du siècle, concerto di musica classica – Cascina Medici del Vascello, ore 18.30

 Sinfonia H2O, performance di danza, suono e parole – Giardino delle Rose, ore 19.30

 Ovidio e altre storie. Il Castello di Narciso, Sonia Bergamasco / Emanuele Arciuli,

spettacolo teatrale – Resti del Tempio di Diana, ore 19.45

Sabato 3 luglio

 Il Tango da Gardel a Piazzolla, concerto – Cascina Medici del Vascello, ore 18.30

 Sinfonia H2O, performance di danza, suono e parole – Giardino delle Rose, ore 19.30

 Ovidio e altre storie. Il Castello di Narciso, Sonia Bergamasco / Emanuele Arciuli,

spettacolo teatrale – Resti del Tempio di Diana, ore 19.45

Martedì 6 luglio

 Maxime Pascal con Filarmonica TRT, Il Sogno, concerto di musica sinfonica – Cortile

delle Carrozze, ore 21.30

Giovedì 8 luglio

 Boys don’t cry, spettacolo di danza – Cortile delle Carrozze, ore 21.30

Venerdì 9 luglio

 Summertime, concerto – Cascina Medici del Vascello, ore 18.30

 Lo spazio dell’anima, spettacolo di danza – Giardino delle Rose, ore 19.30

 Ovidio e altre storie. Tiresia e altri prodigi, Eva Robin’s / Elena Serra / Fabrizio Sinisi,

spettacolo teatrale – Resti del Tempio di Diana, ore 19.45

Sabato 10 luglio

 Il profumo del vento, concerto di musica classica – Cascina Medici del Vascello, ore 18.30

 Lo spazio dell’anima, spettacolo di danza – Giardino delle Rose, ore 19.30

 Ovidio e altre storie. Tiresia e altri prodigi, Eva Robin’s / Elena Serra / Fabrizio Sinisi,

spettacolo teatrale – Resti del Tempio di Diana, ore 19.45

Martedì 13 luglio

 Teatro tra parentesi. Le mie storie per questo tempo, di e con Marco Paolini – Cortile

delle Carrozze, ore 21.30

Giovedì 15 luglio

 Felix Mildenberger con Filarmonica TRT, Enigma, concerto di musica sinfonica – Cortile

delle Carrozze, ore 21.30

Venerdì 16 luglio

 Regnava nel silenzio, concerto di musica classica – Cascina Medici del Vascello, ore 18.30

 Garden, spettacolo di danza – Giardino delle Rose, ore 19.30

 Ovidio e altre storie. Le lacrime di Mirra, Marco Lorenzi / Animaliguida / Gaia Ginevra

Giorgi, spettacolo teatrale – Resti del Tempio di Diana, ore 19.45

Sabato 17 luglio

 Serenata, concerto di musica classica – Cascina Medici del Vascello, ore 18.30

 Garden, spettacolo di danza – Giardino delle Rose, ore 19.30

 Ovidio e altre storie. Le lacrime di Mirra, Marco Lorenzi / Animaliguida / Gaia Ginevra

Giorgi, spettacolo teatrale – Resti del Tempio di Diana, ore 19.45

Martedì 20 luglio

 Amici Fragili. La storia di un incontro tra Gigi Riva e Fabrizio De André, di Marco

Caronna e Federico Buffa – Cortile delle Carrozze, ore 21.30

Giovedì 22 luglio

 Gianandrea Noseda con Filarmonica TRT, Concerto a sorpresa, concerto di musica

sinfonica – Cortile delle Carrozze, ore 21.30

Venerdì 23 luglio

 Un viaggio nella canzone, concerto – Cascina Medici del Vascello, ore 18.30

 MAD Museo antropologico del danzatore, spettacolo di danza – Giardino delle Rose, ore

19.30

 Ovidio e altre storie. Da nome a nome, Mariangela Gualtieri / Cesare Ronconi,

spettacolo teatrale – Resti del Tempio di Diana, ore 19.45

Sabato 24 luglio

 Romanticamente, concerto di musica classica – Cascina Medici del Vascello, ore 18.30

 MAD Museo antropologico del danzatore, spettacolo di danza – Giardino delle Rose, ore

19.30

 Ovidio e altre storie. Da nome a nome, Mariangela Gualtieri / Cesare Ronconi,

spettacolo teatrale – Resti del Tempio di Diana, ore 19.45

Martedì 27 luglio

 Ci vuole orecchio, Elio canta e recita Enzo Jannacci, con Elio – Cortile delle Carrozze, ore

21.30

Giovedì 29 luglio

 L’alfabeto delle emozioni, spettacolo teatrale di e con Stefano Massini – Cortile delle

Carrozze, ore 21.30

Venerdì 30 luglio

 Volkston, concerto di musica classica – Cascina Medici del Vascello, ore 18.30

 Le Quattro Stagioni – Estate, spettacolo di danza – Giardino delle Rose, ore 19.30

 Ovidio e altre storie. Di forme mutate in corpi nuovi. Da Ovidio, Shakespeare e altre

mancanze, Roberto Latini / Gianluca Misiti / Max Mugnai,

spettacolo teatrale – Resti del Tempio di Diana, ore 19.45

Sabato 31 luglio

 Invenzioni, concerto di musica classica – Cascina Medici del Vascello, ore 18.30

 Le Quattro Stagioni – Autunno, spettacolo di danza – Giardino delle Rose, ore 19.30

 Ovidio e altre storie. Di forme mutate in corpi nuovi. Da Ovidio, Shakespeare e altre

mancanze, Roberto Latini / Gianluca Misiti / Max Mugnai

spettacolo teatrale – Resti del Tempio di Diana, ore 19.45

Martedì 3 agosto

 La ballata dei senza tetto. Improvvisazione tra gli spettacoli di Ascanio (ogni sera una

storia diversa), di e con Ascanio Celestini – Cortile delle Carrozze, ore 21.30