MUSIC TALES, LA RUBRICA MUSICALE

“Che non si muore per amore

È una gran bella verità

Perciò dolcissimo mio amore

Ecco quello, quello che da domani

Mi accadrà

Io vivrò

Senza te”

La mia canzone per Maria/Io vivrò (senza te) è il quarto singolo da interprete di Lucio Battisti, pubblicato in Italia nel 1968.

Mentre “La mia canzone per Maria” era un brano inedito, la canzone sul lato B, “Io vivrò (senza te)” era già conosciuta, in quanto qualche mese prima era stata pubblicata su un 45 giri dei Rokes;

alle registrazioni del gruppo inglese aveva partecipato lo stesso Battisti all’organo. Come anche il brano Non è Francesca, il brano compare nei primi due album di Lucio Battisti: Lucio Battisti e Emozioni.

Questo è uno dei tanti capolavori della musica pop italiana, nati grazie alla straordinaria e durevole collaborazione tra Lucio Battisti e Giulio Rapetti (meglio conosciuto come Mogol). Per quel che mi riguarda, con questo brano, Battisti avrebbe potuto anche smettere lasciando un segno stra indelebile nel cuore di ogni successiva generazione.

Il testo parla di un uomo che è stato lasciato dalla sua compagna, e non riesce ad accettare la nuova situazione di abbandono e di profonda solitudine che sta vivendo. Prova, inizialmente, a far finta che tutto prosegua senza alcun problema, cercando di non pensarci, per poi crollare improvvisamente e sprofondare in un pianto senza margini consolatori. A parte le parole iniziali, che spiegano chiaramente la vicenda sentimentale del protagonista, il resto del testo potrebbe riferirsi anche a un altro tipo di perdita, quindi non necessariamente alla fine di un amore. Il pathos che trasmettono musica e testo è incredibilmente forte e coinvolgente, e le stesse atmosfere si possono facilmente riscontrare in altri brani musicali di Battisti, usciti negli anni successivi al 1968.

L’amore non muore mai di morte naturale. Muore perché noi non sappiamo come rifornire la sua sorgente. Muore di cecità e di errori e tradimenti. Muore di malattia e di ferite, muore di stanchezza, per logorio o per opacità. Ma d’amore non si muore mai del tutto, c è concesso di morire una sola volta.

Capolavoro questo, ascoltatelo a cuore aperto, ve lo spaccherà.

Chiara De Carlo

https://www.youtube.com/watch?v=L5Asnt8q4Jk&ab_channel=DIMAURO-DJMUNGOMAURIZIODIMAURO-DJMUNGOMAURIZIO

Ecco a voi gli eventi della settimana!

Mi raccomando prenotate perchè i posti sono contati