La rubrica della domenica di Pier Franco Quaglieni

Che sia spuntato come un fungo come candidato sindaco il consigliere Tresso, dà un tono di ulteriore, ilare bizzarria alle travagliate primarie del Pd dove l’unico candidato credibile è Lo Russo. Adesso c’è chi sponsorizza Tresso, invitando a votare Carneade Tresso, anche chi non è di sinistra in base a sragionamenti ridicoli che non meritano commento. Tresso ha l’appoggio della sinistra Pd e di parte della sinistra radicale. Perché mai un moderato dovrebbe votarlo? Non ha neppure il prestigio del prof. Salizzoni che è stato brutalmente escluso dal Pd. Ha pero’ l’appoggio della moglie di Salizzoni.

Il 2 giugno 1946

Il Polo rosso del ‘900 che otterrà via del Carmine pedonalizzata (vera follia del sindaco Appendino) per poter fare manifestazioni all’aperto, si appresta alla solita novena per il 2 giugno festa della Repubblica. Conferenze, convegni, fuochi d’artificio per festeggiare una data che divise quasi a metà gli Italiani il 2 giugno 1946. Sul referendum ci furono molte ombre e molti legittimi sospetti. Solo sulla figura di Umberto II ci sono solo luci perché egli fu umile, equilibrato e saggio e partì per l’esilio per evitare una seconda guerra civile agli Italiani. Anche Togliatti con la sua amnistia dopo il referendum contribuì a distendere gli animi che i comunisti avevano esacerbato in via Medina a Napoli, pochi giorni prima della partenza del Re dove dei giovani monarchici persero la vita in violenti scontri con la polizia e comunisti. Il Sud e Napoli in particolare fu tutto monarchico. Mi piacerebbe che un Polo che vuole rappresentare il ‘900, non dimenticasse – oltre le Messe cantate per il ministro degli Interni Romita – la figura del Re e metà degli Italiani che, a torto o a ragione, votarono, malgrado una guerra perduta, per i Savoia. Diversamente, il Polo sarebbe ancora una volta strumento di propaganda politica settaria, che è l’esatto opposto della storiografia.

Per l’editore Della Porta

L’editore moncalierese Della Porta ha avuto i locali e gli arredi della sua sede della sua bella casa editrice devastati. Teppisti, ubriachi, invidiosi, avversari politici, imbecilli? I Carabinieri indagano, ma noi siamo da subito solidali con il giovane e promettente Della Porta che ha degli ottimi progetti editoriali. E’ un giovane che merita appoggio perché il suo lavoro merita stima. Ricordo che simili atti intimidatori li subì il giovane Gobetti cent’anni fa, ma finora non ho sentito alzarsi parole di solidarietà, se escludiamo l’attentissima assessore alla cultura di Moncalieri Pompeo che non fa testo, perché lei più che donna politica è donna di cultura. Della Porta va anche aiutato a poter riprendere al più presto il suo lavoro.

Lettere scrivere a quaglieni@gmail.com Lettere

Pennacini e gli eredi di Rostagni

Ho letto la bella intervista che ha fatto al prof. Adriano Pennacini sulla cultura classica e sul maestro Augusto Rostagni. Grazie per averlo ricordato e grazie al prof. Pennacini e ai suoi ricordi di “grande vecchio” dell’Università torinese. Prof . Ugo De Blasio

Il mio caro amico e maestro Pennacini ha tracciato un bellissimo ricordo , ma ha anche detto una verità scomoda con coraggio: l’erede di Rostagni non fu l’arrogante Italo Lana che imperò sull’Istituto di cultura classica come un vero barone, senza possedere le doti dei grandi studiosi , ma Vincenzo Ciaffi, emarginato da Lana a Magistero Una volta o l’altra scriverò di Lana, del suo conformismo e della sua assoluta non originalità di studioso. L’ho conosciuto bene. A volte gli anniversari servono anche a dire qualche verità . Giovanna Garbarino venne quasi “schiavizzata“ da Lana e poté estrinsecare le sue qualità di grande studiosa solo dopo il pensionamento di Lana che nessuno più ricorda e i cui libri da tempo non vengono più stampati.

Circoscrizioni

Cosa pensa di Marco Grimaldi capogruppo di Luv in Regione che sostiene il candidato sindaco Francesco Tresso perchè altrimenti perderanno metà circoscrizioni? Gino Lami

Non conosco Grimaldi e non leggo mai cosa dichiara. E’ un corpo estraneo. Ma in questo caso fa sorridere. Sceglie un candidato sindaco non per il bene della Città, ma poter tenere il potere nelle circoscrizioni, ultimo baluardo da difendere. Avversari come lui sono quanto di meglio ci possa essere per spianare la strada a Damilano sindaco di Torino. Non tutti i sostenitori di Damilano mi piacciono, ma quelli come Grimaldi sono davvero dei fans fuori ordinanza, predestinati alla sconfitta sicura.