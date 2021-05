Se il cinema di Woody Allen perde in freschezza, rispolverando le tematiche di sempre

“Rifkin’s Festival” sugli schermi

PIANETA CINEMA a cura di Elio Rabbione

Arrivato al suo cinquantesimo film – tra alti e bassi, anche il buon Omero aveva il sacrosanto diritto di sonnecchiare, ci ricordava Orazio in tempi liceali – Woody Allen continua senza sosta ad accompagnarci tra insicurezze e fobie, tra il gran carico d’ipocondria che lo perseguita, tra la sua scrittura riconoscibilissima e il suo amore per il cinema, sequenza dopo sequenza tentando di tener alto lo humour che nei trascorsi decenni – in altri decenni! – ce lo aveva fatto apprezzare. Queste parole di dubbio o di scoraggiamento non per dire che attorno a lui si sia creato un piatto quanto arido deserto: ma certo, in questi ultimi anni, tolti esempi supportati da maiuscole interpretazioni femminili (la Blanchett oscarizzata per “Blue Jasmine”, la Winslet per la “Ruota delle meraviglie” nella cornice di Coney Island degli anni Cinquanta) o dal piacere di un’invenzione raffinata ed elegante (“Midnight in Paris”, “Café Society”), conosciamo già il terreno su cui verremo portati, con la voglia di quelle battute folgoranti che al contrario il più delle volte tardano ad arrivare, con un patrimonio filosofico e psicanalitico che ormai da un bel po’ abbiamo preso a guardare con un certo sospetto. I panorami non si sono mai dilatati, il suo mondo è quello che vediamo. Che potrebbe essere: è la freschezza a mancare, è l’immediatezza tutta da gustare al momento, è quella ormai sbiadita capacità di saper scavare nei propri personaggi, magari in un “altrove”, e renderli più “autentici”, non soltanto figurine che continuano a riempire il mondo cristallizzato dell’autore, senza potersi ricreare una dimensione tutta propria.

Anche l’ultimo “Rifkin’s Festival” lascia molti dubbi. Di debolezza, di situazioni tirate via con leggerezza, di grumi che non ce la fanno a diventare compattezza. Mort Rifkin, summa dei difetti e dei pregi dell’autore (comunque Wallace Shawn, anno di nascita 1942, non è stata una scelta felice), continuamente a citare il suo passato di professore di cinema, adoratore di quel cinema europeo di spessore che vede nei suoi culmini Fellini e Bergman, Godard e Bunuel e Truffaut, accompagna la moglie Sue al festival di San Sebastian, incaricata dell’ufficio stampa di un giovane regista francese (Louis Garrel, che nel film di nome fa Philippe, come suo padre regista) che nel proprio narcisismo trionfante adora Capra con i suoi messaggi tutti dolcezze e che tra le altre cose si premura di spiegare ai giornalisti radunati davanti a lui come abbia in cantiere un film che metterà d’accordo israeliani e palestinesi… Mort subodora che tra i due ci sia ben altro, non doverosamente legato all’aspetto professionale: i sospetti ricadono e si materializzano in un dolore al petto che ha chiare radici psicosomatiche e che trova rifugio nei consigli e nei sorrisi della giovane Jo Rojas, medico di professione, pure lei con i suoi bei problemi a rovinarle la vita, pronta ad alleviare la improvvisa fitta. Un toccasana anche per l’esistenza a venire, una volta sistemata drasticamente la situazione coniugale. Nelle giravolte sentimentali di oppressione e di rinascita sono per Mort le immagini dei grandi capolavori a venirgli in aiuto, in un clima di sogno, e ad offrirgli un minimo di sollievo. In un bellissimo bianco e nero reinventato da Vittorio Storaro – come suo è l’affresco dei colori e delle luci sul litorale spagnolo -, passano a refrigerio nella mente del poveretto “Jules e Jim” (la corsa in bicicletta a tre, Gina Gershon come Jeanne Moreau) e “8 1/2”, “Fino all’ultimo respiro” e “Il settimo sigillo” con un divertito e divertente Christoph Waltz a rivestire la nera calzamaglia della Morte, “Persona” e “L’angelo sterminatore”.

Sofisticato ma non troppo, cinematografico d’antan ma di servizio, quasi a riempitivo e poco sincero, personale ma stancamente autoreferenziale, “Rifkin’s Festival” sembra in troppi punti del suo debole svolgimento l’incarico della locale agenzia turistica, l’espediente per una gradita vacanza di una troupe in terra di Spagna, un continuo e poco riflessivo inquadrare cartoline che faranno il piacere di quanti, in mesi di pandemia, si sono necessariamente chiusi in casa, ripensando dal divano ai viaggi che un giorno si sono potuti godere senza problemi.