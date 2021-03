Lo store Adisco apre in via Lagrange per le festività pasquali

UN’ OCCASIONE PER SOSTENERE LE ATTIVITÀ DELL’ASSOCIAZIONE E IL NUOVO PROGETTO IN VIA DI REALIZZAZIONE CON IL CONTRIBUTO DI ADISCO PIEMONTE, IL GIARDINO DEL SOLE.

Lo Store Adisco Piemonte di via Lagrange 5D a Torino riapre oggi 8 marzo in occasione delle festività pasquali. Un rinnovato appuntamento che si aggiunge alla tradizionale apertura natalizia e a quella straordinaria del febbraio scorso in occasione di San Valentino.

I sostenitori potranno trovare all’interno del charity shop numerose idee regalo in un allestimento primaverile completamente rinnovato. Tante le novità disponibili per un regalo solidale: uova e animali di cioccolato, colombe pasquali, composizioni floreali, accessori per la casa e peluches, oltre a gioielli, bijoux e capi d’abbigliamento per la stagione primavera/estate.

Un’occasione per contribuire alla raccolta fondi di Adisco Piemonte in favore dell’Ospedale Infantile Regina Margherita di Torino.

L’intera somma raccolta dagli acquisti sarà infatti destinata alla realizzazione del “Giardino del Sole”, una nuova area giochi che sorgerà di fronte all’Ospedale Infantile: il fondamentale contributo di Adisco Piemonte si aggiunge a quello di altri partner della Federvolontari (Federazione fra Associazioni di Volontari “Ospedale Infantile Regina Margherita – Sant’Anna” ODV).

Lo Store sarà aperto fino al 3 aprile, il lunedì dalle 15:30 alle 19:00, dal martedì al sabato con orario continuato dalle 10:30 alle 19; il negozio rimarrà chiuso la domenica.