Lilt Torino ha bisogno dei voti online

La LILT Torino partecipa al contest “OurPeople4People 2021” di Reale Mutua Fountation tramite la presentazione del progetto “Volontari per l’Oncologia”.

LILT TORINO HA BISOGNO DEL VOSTRO VOTO!

RICEVIAMO E PUBBLICHIAMO – C’è tempo fino alla fine di marzo per votare il progetto LILT Torino, che potrà essere realizzato solo grazie al maggior numero possibile di preferenze.

Con questo progetto LILT Torino intende integrare tramite il volontariato l’assistenza al malato oncologico. L’Associazione si pone quindi l’obiettivo di evitare quel senso di solitudine che si crea quando non c’è continuità tra ospedale e territorio, e la Persona viene lasciata sola nell’affrontare il percorso clinico, terapeutico e assistenziale.

Chiaramente, tutto questo non può essere svolto senza l’adeguata formazione supervisione dei volontari.

Per questo, votare è molto semplice e ma fondamentale: basta cliccare sul link seguente, scegliere di dare il proprio voto assegnando le stelle (cinque è il numero ideale), inserire quindi nome e mail… Ed è fatta!

Il link è questo:

https://realefoundation.org/it/contest/our-people4people-2021/volontari-per-l39oncologia-765.html

Votate e fate votare questo importante progetto!