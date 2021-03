La rubrica della domenica di Pier Franco Quaglieni

La visita del Papa in Iraq – Zingaretti – Castellani e Marchisio – Damilano affigge manifesti e sceglie assessori – Lettere La visita del Papa in Iraq – Zingaretti – Castellani e Marchisio – La visita del Papa in Iraq La visita in Iraq di Papa Francesco, che lui ricorda anche come terra di Abramo , una reminiscenza cancellata da secoli di Islam , è un fatto storico importante , ma è soprattutto espressione di un amore cristiano ispirato ai valori della pace in una terra caratterizzata da violenze, terrorismo , intolleranze , arretratezze , mancanza totale di libertà , disprezzo per le donne . Il regime è stato per molti decenni ed è ancora quello di un Islam violento e sanguinario . Saddam Hussein e le deliranti preteste di Bush, un alcolizzato che pretendeva di esportare la democrazia sono ricordi ancora vicini La caduta di Saddam ha fatto precipitare le cose e gli USA commisero errori colossali nel fare la guerra e nel dopo -guerra .Il conflitto terribile con il vicino Iran ha causato un numero sterminato di morti . Il Papa è andato con coraggio anche personale in questo nido di vipere come “pellegrino di pace” , un gesto di straordinario valore religioso ed etico . Io a volte non sono entusiasta di alcune posizioni del Papa , ma in questo caso sento anche la necessità di sentirmi unito a lui con la preghiera . Andrà anche a Nassirya . Si ricorderà dei nostri carabinieri caduti ? Ma forse è chiedergli troppo perché non rientra nello spirito del viaggio che vuole invocare solo ed esclusivamente la pace come valore supremo.

.

Zingaretti Una delle menti più lucide di una sinistra socialista e liberale che si ispira a Salvemini, Caterina Simiand, una donna libera da pregiudizi ideologici e ricca di cultura storica, ha definito il segretario dimissionario del PD una “macchietta “. Mai definizione mi è apparsa più centrata. E’ un superficiale , un incolto, del tutto incapace di una strategia politica. Contrario ad un governo Conte, cede a Renzi e fa il Governo con i grillini , poi si appiattisce su Conte vedendolo come leader del centro- sinistra con i grillini. O Conte o morte, disse così. Oggi Conte nuovo leader grillino è nelle condizioni , dicono i sondaggi , di portargli via molti voti . Nel PD non è in grado di far emergere una guida , si rivela succubo di una figurina mediocre e faziosa come Orlando , ignora e discrimina le donne in modo plateale . E’ arrivato , dimettendosi , a dire di vergognarsi del PD. E‘ bene che torni ad occuparsi della Regione Lazio che ha trascurato in tempi di pandemia . Fino alle elezioni. E poi è il caso che si metta a fare l’odontotecnico visto che ne ha il diploma, sempre che nel frattempo non abbia dimenticato il mestiere . Con figurine così il PD è destinato a sprofondare e a implodere. Appare tuttavia difficile trovare nel gruppo dirigente un vero leader Serracchiani esclusa, chissà che non possa essere finalmente una donna a guidare il PD. Siamo al paradosso che lo fa la Meloni e non il partito che a parole ha sempre privilegiato la questione femminile per cui si è anche battuto con coraggio in altri tempi. Se Fassino accettasse la reggenza del Pd con la sua esperienza politica farebbe uscire il partito dalle secche dove lo ha condotto Zinga, come lo chiamano, forse per distinguerlo dal fratello, l’unico tra gli Zingaretti che piaccia. .

Castellani e Marchisio

Mentre il PD torinese si aggrappa all’ex calciatore Marchisio ( che rifiuta ) per risolvere le beghe che lo stanno dilaniando per la scelta di un Sindaco che non è affatto detto che verrà eletto, Valentino Castellani, il grande Castellani, Sindaco esemplare per dieci anni ,scrive un articolo sulla Grande Torino pieno di proposte e idee. Se il PD desse ascolto al prof . Castellani più che all’ex calciatore che si definisce lui stesso digiuno di politica, forse ritroverebbe la strada del buon senso. Inutile dire con grande fiuto politico che la “macchietta” romana si era subito entusiasmata di Marchisio …