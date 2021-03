2 marzo: 25 esima giornata infrasettimanale per le torinesi. A rischio!

Poco calcio giocato per Juve e Toro in quanto anche tra i bianconeri e stato riscontrato un caso di positività nel gruppo squadra:

“Juventus Football Club comunica che, nel corso dei controlli previsti dal protocollo in vigore, è emersa la positività al Covid 19 di un componente del gruppo squadra (non calciatore) che è stato posto in isolamento. La Società è in contatto con le Autorità Sanitarie per la definizione di un’efficace attuazione dei protocolli previsti per consentire le attività di allenamento e di gara del Gruppo Squadra”

Per quanto riguarda i granata nessuna novità e la certezza che la gara contro la Lazio sarà rinviata a data da destinarsi.Le 24 ore di quarantena di tutta la compagine e staff del Toro scadrà alla mezzanotte del 2 marzo:la gara è prevista allleore 18.30.Sono sempre 8 i giocatori granata positivi mentre i test atletici singoli hanno evidenziato una carenza di forma per gli altri componenti della squadra.D’altronde era prevedibile che allenarsi a casa è totalmente diverso dal prepararsi in campo.Sguardo verso la successiva gara di domenica prossima 7 marzo in uno spareggio salvezza contro il Crotone in Calabria:anche qui non c’è la certezza della disputa del match.

Vincenzo Grassano