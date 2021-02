Piccoli comuni e la fuga dei Sindaci. Dov’è l’Anci?

La situazione reale, e non virtuale, dei piccoli comuni sta per esplodere. Mi riferiscono, nello

specifico, ai comuni montani al di sotto dei 1.000 abitanti che nel nostro paese rappresentano la

stragrande maggioranza in quei territori. Sono molti i temi e i problemi che attraversano e

caratterizzano queste piccole comunità che poi sono l’architrave del governo di queste zone.

Territori che sono nient’altro che il perno centrale del turismo nel nostro paese e che, tra l’altro,

senza gli introiti di questo comparto produttivo, sono destinati ad entrare in una crisi irreversibile e

senza sblocchi.

Ora, è persin inutile elencare i punti salienti di questa ormai cronica difficoltà: dalla mancanza dei

servizi essenziali alle risorse sempre più insignificanti per poter gestire e governare seriamente il

territorio; dalla mancanza di attenzione del legislatore sul versante finanziario alla difficoltà su

quello del personale nei comuni alla sordità del legislatore nel continuare ad equiparare questi

territori a quelli della pianura o delle grandi città.

Ma, al di là delle sempre maggiori difficoltà, c’è un elemento che rischia di scoraggiare

definitivamente gli amministratori locali, soprattutto di quelli che ricoprono incarichi in questi

territori. E cioè, il tema della responsabilità civile e sopratutto penale dei sindaci e degli

amministratori locali di fronte ad accadimenti che avvengono nei singoli territori e dove il ruolo,

l’azione e la responsabilità dei medesimi amministratori è ignota e del tutto avulsa da ciò che

realmente capita. Le cronache locali che riportano questi accadimenti, questi incidenti e queste

disgrazie sono, purtroppo, quotidiane. Un tema che è stato recentemente sollevato dopo il caso

della condanna della sindaca di Torino Appendino per la partita della Juventus trasmessa nella

storica piazza San Carlo alcuni anni fa.

Ora, al di là della banale considerazione che, se non intervengono correttivi da parte del

legislatore questi comuni saranno destinati ad essere amministrati da un personale – sempre che

ci sia ancora qualcuno disposto a sacrificarsi – del tutto avulso dalle realtà locali, resta una

domanda centrale a cui è difficile dare una risposta credibile e convincente. E cioè, ma di fronte a

questi problemi che sono decisivi per la stessa sopravvivenza di migliaia di piccoli comuni italiani,

dov’è l’Associazione che dovrebbe tutelarli e rappresentarli? Certo, c’è un grande fermento

quando si tratta di compilare gli organigrammi, creare commissioni e stabilire i singoli

emolumenti. Ma quando si tratta di avviare e pianificare una grande iniziativa politica che sia in

grado di affrontare seriamente, e senza propaganda e trionfalismo, la “questione montagna” nelle

sue varie sfaccettature, cala il silenzio se non addirittura il sipario.

Verrebbe veramente da dire, “se non ora quando”?

Giorgio Merlo, Sindaco Pragelato, Consigliere Nazionale Anci