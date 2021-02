La rubrica della domenica di Pier Franco Quaglieni

.

Mancò a Torino nel febbraio 1821 uno dei protagonisti più originali dell’ età a cavallo tra Rivoluzione francese e Restaurazione, il conte Joseph de Maistre, scrittore, pensatore, diplomatico e politico savoiardo. Fu fedele servitore di Vittorio Emanuele I durante la bufera napoleonica, alla corte dello Zar di Russia, durante la Restaurazione. Fu cattolico integralista, si direbbe oggi, sostenitore del potere assoluto della Monarchia e dell’infallibilità del Papa, fu critico implacabile della Rivoluzione francese e del giacobinismo . Espresse la delusione storica della Rivoluzione in modo simmetrico ma inverso a quello di Giacomo Leopardi che rifiutò le visioni religiose di suo padre Monaldo .Molti contemporanei in quegli anni videro la necessità di tornare ai valori che la Rivoluzione aveva cercato di sradicare senza davvero riuscirci. In contraddizione con queste posizioni, fu anche affiliato alla Massoneria che egli non vide in conflitto evidente con la Chiesa e il cattolicesimo, come appare lampante . Si illuse di creare una massoneria” bianca” che addirittura avrebbe dovuto sostenere l’ alleanza del trono con l’altare : una vera ingenuità in un uomo corazzato di grande e profonda cultura . Anche l’interesse per l’esoterismo lo avvicino ‘ alla Massoneria da cui successivamente si distaccò. In lui contò anche l’essere stato allievo dei Gesuiti a cui rimase sempre legato. Fu un utopista ma ,ad esempio, colse i limiti della Restaurazione post – rivoluzionaria e denunciò la furia iconoclasta che volle fare tabula rasa di ogni tradizione senza lasciarsi abbagliare dalle mode culturali . Sintetizzando molto si può dire che fu l’opposto di Voltaire. Oggi resta un’importante testimonianza di un ‘età travagliata : quella di uno studioso che aveva colto gli orrori e le aberrazioni del giacobinismo. Tocqueville li colse dalla sponda liberale, de Maistre da quella reazionaria e legittimista .Questa posizione lo condannò all’isolamento e all’oblìo ,mentre in effetti ci troviamo – al di là delle sue idee – di fronte ad un grande scrittore. “Les soirées de Saint- Petersbourg” sono un capolavoro e ci consentono di capire quel mondo che sarà anche descritto da Tolstoj, di una Russia divisa tra la sua storia tradizionale e l’interesse per la cultura europea in evoluzione. Mario Soldati amava leggere e rileggere il grande savoiardo, pur avversandone le idee. Anche in questo caso un esempio di come l’uomo di cultura non debba lasciarsi abbagliare dai pregiudizi.