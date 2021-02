Juventus di nuovo protagonista in campionato

Ha fatto bene anche al morale,non solo per la classifica l’ottima vittoria ottenuta tra le mura amiche dell’Allianz Stadium di Torino contro il Crotone, la Juventus si prepara già ad affrontare l’insidiosa trasferta del Bentegodi contro l’Hellas Verona di Ivan Juric.

Per la prima volta dopo diverse settimane, i bianconeri hanno avuto davanti a sé cinque giorni utili per preparare l’anticipo di sabato sera, che, in caso di ulteriori tre punti, permetterebbe ai campioni d’Italia di accorciare ulteriormente in classifica, portandosi momentaneamente a -5 dall’Inter capolista ed a -1 dal secondo posto occupato dal Milan.

Ricordiamo che i bianconeri dovranno sempre recuperare la gara contro il Napoli rinviata causa covid.

Vincenzo Grassano