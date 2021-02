3 punti d’oro per il Toro… battuto il Cagliari 1a0 nello scontro/spareggio salvezza

Gol di Bremer con un bel colpo di testa su calcio d’angolo.Per il difensore brasiliano è il quarto gol in questo campionato.

Toro ben organizzato ed attento, mai in sofferenza,trascorre il primo tempo a contenere il gioco del Cagliari.Nel secondo tempo i granata hanno spinto di più ed è arrivata la terza vittoria in campionato,la prima di Nicola dopo 4 pareggi.Un Toro che sa soffrire, rimonta, sa difendersi, non è più la squadra depressa della precedente gestione di Giampaolo, ora il Toro osa, pareggia e vince. La mente è libera e le giocate sono più fluide.Il mister Davide Nicola ha, chiaramente,messo la sua mano nel nuovo corso del Toro. Diciassettesimo posto consolidato, l’ultimo utile per la salvezza,+5 sulla terzultima il Cagliari.Di questo passo la salvezza arriverà quanto prima possibile.

Vincenzo Grassano