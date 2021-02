Juve in crisi, Toro “spareggio” salvezza

Venerdì 19 febbraio ore 20.45

Cagliari-Torino

Lunedì 22 febbraio ore 20.45

Juventus-Crotone

Qui Toro: siamo alla vigilia dello scontro salvezza contro il Cagliari.

La notizia dei due giocatori positivi al Covid ha scosso l’ambiente granata che già farà a meno di Sanabria,ancora positivo al covid 19 ma mister Davide Nicola non ne fa un dramma: in conferenza stampa ha detto”A loro ho fatto una battuta, gli ho detto che mi hanno tolto due ‘problemi’… ma non cerco alibi e non spreco energie, auguro loro di rimettersi presto e nel frattempo ci saranno gli altri. La stima della squadra? Fa piacere, il gruppo lavora con passione e dedizione, loro sanno che mi butterei nel fuoco per proteggerli e questa è la base per costruire qualcosa di importante. Con me è facile andare d’accordo, basta metterci passione e dare sempre il massimo dal riscaldamento alla partita”.

Qui Juve: bianconeri in crisi di gioco ed identità.Quarta sconfitta nelle ultime 10 partite sommando tutte le competizioni sono davvero tante.La Juve deve cambiare registro se vuole davvero diventare campione d’Europa.Preoccupa

la caduta di forma e l’estraneità al gioco di Ronaldo,quando lui non gira ne risente tutta la squadra.Dybala è il lontanissimo parente dell’ottimo giocatore che avevamo conosciuto negli anni addietro.Il peso dell’età e delle tante battaglie calcistiche comincia a farsi sentire anche nei “vecchietti” Bonucci e Chiellini.Lo stesso mister Pirlo fatica,talvolta,a schierare la formazione migliore.Lunedì prossimo,nel posticipo serale contro il Crotone servirà una sterzata decisiva, con vittoria, per non perdere di vista la testa del campionato ed altrettanta concentrazione e decisione nell’affrontare la gara di ritorno contro il Porto:vero che basterà l’1a0 per qualificarsi ai quarti,ma senza la consueta ferocia questa Juve rischia grosso.

Vincenzo Grassano