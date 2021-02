Napoli e Ruffino aderiscono a Cambiamo

Una militanza politica lunga un quarto di secolo, trascorsa sotto le insegne di Forza Italia e dell’uomo che ha rivoluzionato la politica italiana, è un arco temporale importante: è stato ricco di soddisfazioni, di speranze, di entusiasmi e qualche volta di amarezze, come è giusto che sia perché la politica, in fondo, è una copia imperfetta della vita.

Al presidente Silvio Berlusconi desidero esprimere, nel momento in cui lascio il gruppo di Forza Italia, la mia gratitudine per quello che egli ha rappresentato nel Paese, nella politica, nel destino di ciascuno di noi.

La politica in Italia è entrata in una fase complessa ma carica anche di attese perché le persone stanno recuperando il diritto alla speranza. La nascita del governo Draghi ha accelerato il processo di cambiamento e messo in discussione equilibri che sembravano fino a ieri inossidabili. A tutti noi è richiesto oggi un impegno nuovo, senza più le liturgie e i riti visti in questi anni. Le logiche e le convenienze personali hanno purtroppo avuto la meglio sul confronto politico libero, all’occorrenza aspro ma sempre schietto e senza retropensieri. Accetto la sfida lanciata con coraggio dall’amico Giovanni Toti per la nascita di un partito che non si fonda sulla forza degli apparati ma si presenta sulla scena politica con ricchezza e freschezza di idee per affrontare i tornanti impegnativi della nuova stagione politica. Una forza che non si sposta di un millimetro dal perimetro politico in cui abbiamo condotto le nostre battaglie. Con “Cambiamo” la politica torna a radicarsi nel territorio, a incontrare le persone e a sfidare i luoghi comuni. Con Toti voglio impegnarmi per dire che un’altra politica è possibile; che la deriva non è ineluttabile perché non è scritta nelle stelle; che il merito di ogni persona non è una concessione divina ma il risultato dell’impegno e dell’abnegazione di cui sapremo dare prova. In “Cambiamo” sono sicuro di rinnovare l’entusiasmo e lo spirito senza i quali la lotta politica si riduce a grigia sopravvivenza”.

Così il deputato Osvaldo Napoli che con la collega Daniela Ruffino ha lasciato Forza Italia per aderire al movimento di Giovanni Toti