Nuovi contributi per l’insediamento dei giovani agricoltori

Psr Piemonte Misura 6.1.1: 6,2 milioni in più sul bando 2019 con 145 beneficiar i

La Giunta regionale, su proposta dell’assessore all’Agricoltura e Cibo Marco Protopapa, assegna ulteriori 6,2 milioni di euro di contributi per l’insediamento dei giovani agricoltori sul bando 2019 del Programma di sviluppo rurale. La dotazione finanziaria va ad integrazione dei 3.350.000 di euro originari del bando 2019 dell’operazione 6.1.1 del Psr del Piemonte 2014-2020, per un totale di 9,6 milioni di euro. In totale sono 227 i giovani agricoltori piemontesi beneficiari.

“Il rifinanziamento del bando 2019 relativo al premio di insediamento dei giovani agricoltori permette lo scorrimento della graduatoria del bando 2019 del Psr e andrà ad interessare ulteriori 145 beneficiari, un sostegno importante in tempo di crisi rivolto alle nostre aziende piemontesi”, precisa l’assessore Marco Protopapa.