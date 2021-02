La rubrica della domenica di Pier Franco Quaglieni

Gli 85 anni di Jas Gawronski – Lettere: Il prof. Giacomo Daquino, La lapide della contessa di Castiglione

Gli 85 anni di Jas Gawronski

Oggi Jas Gawronski compie 85 anni, molto ben portati, a tal punto da non dimostrarli affatto . E’ un protagonista del nostro tempo sia come giornalista, sia come politico, sia come uomo davvero internazionale che parla correntemente cinque lingue ed ha girato più volte il mondo. Stare insieme a lui ti fa capire di stare insieme ad un uomo eccezionale, anche se il suo modo di comportarsi, legato ad una innata, sobria signorilità, non fa mai pesare nulla. Ci conosciamo da oltre vent’anni e prima di lui conobbi bene sua madre, Luciana Frassati Gawronska, molto amica di Mario Soldati a cui sono stato molto legato. Una donna eccezionale di rara intelligenza, indipendenza e bellezza su cui ha scritto un bel libro Marina Valensise, “La temeraria”. Jas è stato un grande giornalista televisivo soprattutto negli Stati Uniti, è stato Senatore, come suo nonno Alfredo, fondatore e direttore de “La Stampa“ che oggi di Frassati non ha più nulla. E’ stato per una vita deputato al Parlamento Europeo. Conservo un suo intervento ad un convegno a Pollone sul nonno (a cui partecipai come relatore), che pubblicherò, dove Jas racconta la sua infanzia e la durezza del nonno, un documento che dimostra la sua grande sensibilità umana che forse, quella sera, è scappata via rispetto all’ autocontrollo quasi assoluto che lo contraddistingue. Lui in un’intervista ha detto di essere un superficiale perché non si angoscia e non si interroga , ma non è così . E’ uomo sensibile e lo affermava anche il suo amico Enzo Bettiza, che lo introdusse nel mondo del giornalismo. E’ stato grande amico di Gianni Agnelli e di altri personaggi, come Silvio Berlusconi, ma non si è mai appiattito su quei rapporti ed è sempre rimasto sé stesso. Ha fatto politica attivamente , ma non si mai lasciato coinvolgere più di tanto perché è uomo che sa essere titolare del proprio cervello. Neppure Spadolini riuscì a renderlo un militante .Ha anche una certa ironia che non scade mai nello snobismo. E’ un cattolico polacco molto convinto che sa cogliere le ragioni della laicità e non esita ad essere coerentemente un anticomunista, ma assolutamente privo di astio verso gli avversari. E’ autore di grandi interviste, tra cui due con Papa Giovanni Paolo II, che volentieri lo invitava a pranzo in Vaticano. Ha forse un unico vanto: essere il nipote di Pier Giorgio Frassati, una santo nato e vissuto in una grande famiglia laica piemontese. E’ un uomo che conosce l’umiltà ,sa vivere come si deve, parafrasando Pascal. E’ una delle esperienze più significative della mia vita frequentarlo perché dal suo esempio c’è sempre da imparare ad essere uomini con la U maiuscola e cittadini del mondo. Ha un unico difetto: essere amico di Giuliano Ferrara. Ma nessuno è perfetto.

.

Lettere scrivere a quaglieni@gmail.com

.

Il prof. Giacomo Daquino

Ho letto che è mancato lo psicoterapeuta e sessuologo prof. Dacquino che “La Stampa” ha ignorato, come solitamente fa con le personalità non schierate a sinistra. Lei cosa ne pensa? Mi complimento per il suo fermo sostegno a Draghi e per la sua lunga e dura battaglia contro il governo Conte. Cordiali saluti. Tina Ferro

.

C’è stato un lungo periodo in cui sono stato amico di Dacquino e contribuii a presentare i suoi libri in tante occasioni. Poi le vicende della vita e la morte repentina di un grande comune amico, Giorgio Calcagno, ci fecero perdere l’assidua frequentazione di un tempo. E’ morto a 91 anni. Ha scritto decine di libri, sempre molto limpidi e chiari che ebbero un enorme successo .Era un oratore di rara abilità che calcolava anche le pause e che elettrizzava gli ascoltatori. Ma soprattutto era un medico molto sensibile al dolore dei suoi pazienti e dei suoi lettori .Era un’anima nobile di grande umanità e non mi stupisco che il quotidiano di via Lugaro lo abbia ignorato.

.

La lapide della contessa di Castiglione

Ho letto che la la lapide della contessa di Castiglione era nel cortile di casa dell’avventuriero del Premio Grinzane Soria pace all’anima sua) che la portò da Parigi con grande disinvoltura, confondendo le cose di casa con quelle pubbliche. Un estremo atto di arroganza e di illegalità che i suoi sostenitori non pagarono mai. Umberto Ruggi