Pazzo Toro in rimonta, Juve scatenata

Atalanta-Torino 3-3

Ilicic(A) Belotti (T)

Aut Sirigu (A). Bremer(T)

Muriel(A). Bonazzoli(T)

Juventus-Roma 2-0

Ronaldo

Aut.Ibanez

Qui Juve: scatenata e cinica.Questa è la Juve di Andrea Pirlo.Battuta una Roma ben disposta in campo ma evanescente davanti.Ancora Ronaldo protagonista che oramai ha frantumato tutti i record possibili ed immaginabili.Quando smetterà sarà,a questo punto,ricordato come il giocatore di calcio più forte di tutti i tempi,scavalcando Pelé,Maradona e Messi,attuale eterno rivale

La squadra bianconera occupa in maniera maniacale tutti gli spazi del campo,non dà respiro alla squadra avversaria ed ha delle ripartenze folgoranti.I tre punti di oggi la portano ad un passo dal primo posto.La Juve c’è anche per lo scudetto.Ricordiamo che c’è ancora da recuperare la gara rinviata contro il Napoli.

Qui Toro: pazzo Toro ma che cuore! Sotto di tre gol,contro la solita grande Atalanta,fino al 43esimo del primo tempo,segna 2 gol in tre minuti prima del riposo,con Belotti e Bremer,pareggio finale con Bonazzoli nel secondo tempo,dopo aver fallito varie occasioni per segnare il quarto gol.Un punto d’oro

frutto di una rimonta che diventa la terza consecutiva da quando c’è il nuovo allenatore Davide Nicola che non solo ha trasformato la squadra dal punto di vista tecnico tattico ma soprattutto caratteriale.Urla continue a bordo campo,indicazioni tattiche e soprattutto lettura perfetta delle partita attraverso i cambi sempre azzeccati.Oggi ottimo esordio del neoarrivaro regista Mandragora,bene Belotti e tutti gli altri giocatori,male come quasi sempre in questo campionato, l’ex bravo portiere Sirigu.Anche oggi colpevole sui gol subiti, è sempre un giocatore in più per la squadra avversaria.Deve accomodarsi in panchina.A fine stagione andrà via senza rimpianto né da parte sua e neanche della tifoseria granata.

Vincenzo Grassano