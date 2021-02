Il romanzo sul cugino brigatista

.

Faccio questa premessa perché, affrontando il suo ultimo romanzetto “Il tempo di vivere con te” (Mondadori) dedicato a suo cugino, il brigatista rosso Walter Alasia pluriassassino , non posso non rilevare, per dovere di onestà , in via preliminare le distanze abissali con un autore che non ho mai apprezzato. Un amico di Carlo Casalegno vittima delle Br come sono stato io, un amico di Massimo Coco, figlio del Procuratore Generale di Genova ammazzato dai brigatisti, un acerrimo nemico a viso aperto di tutti gli estremismi sanguinari degli anni di piombo, non può facilmente accettare questo tentativo maldestro di riabilitare un terrorista feroce e fanatico. Perché il libro, con la scusa di raccontare che il cugino Alasia era un ragazzo generoso ed espansivo, persino amorevole, sempre con la chitarra in mano , tenta forse inconsciamente o con intento premeditato di renderci umano un mostro, un esaltato, responsabile di gravissimi atti sovversivi, un nome di spicco degli anni di piombo che Culicchia non si rivela in grado di ricostruire storicamente, anche forse perché privo degli strumenti per fare un’opera del genere ,che è ben al di sopra della sua portata. Dalla bella recensione di Giorgia Mecca sul “Corriere Torino“ apprendo che Culicchia ha fatto leggere in anteprima il libro, a gente che fu ad un passo da entrare nelle Br come il cugino Alasia che iniziò il suo impegno politico nel PCI per poi passare in Lotta Continua per poi transitare nel terrorismo armato delle Br . Il 14 dicembre 1976 uccise a sangue freddo, per sfuggire all’arresto, un vicequestore e un maresciallo dell’antiterrorismo che nessuno ricorda. Ci fu anche chi ebbe l’ardire di sostenere che Alasia venne” assassinato” dalle Forze dell’Ordine in seguito al conflitto a fuoco scatenato dallo stesso Alasia. In suo onore venne costituita una colonna brigatista a lui intitolata, responsabile di un numero altissimo di omicidi. I suoi funerali ci dicono che per molti operai Alasia fosse considerato un eroe, malgrado la ferma posizione assunta dai sindacati. Non accetto innanzi tutto sotto un profilo morale che vengano fatte operazioni editoriali, in particolare dalla Mondadori che, volenti o nolenti, occultano o ammorbidiscono la verità storica, annacquando delle responsabilità che non si cancellano. Il libro piacerà sicuramente a chi ha fiancheggiato i brigatisti e magari a chi ha fatto parte della zona grigia che non seppe e non volle scegliere tra lo Stato e il terrorismo. Ci attendiamo delle entusiastiche recensioni degne del clima che si continua a respirare in questo paese che ha smarrito il senso della sua storia e della sua dignità. E magari ritorneremo sull’argomento, sentendo cosa pensa Massimo Coco che, quindicenne, ha avuto suo padre, magistrato coraggioso ed imparziale, ammazzato per strada come un cane.